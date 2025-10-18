Programmi tv, cosa vedere oggi 18 ottobre, il true crime si mette in mezzo a Maria De Filippi e Milly Carlucci: come Dalla cronaca nera al talento puro: sabato 18 ottobre Rai e Mediaset si sfidano con tre prime serate che uniscono emozione, spettacolo e tensione.

Il sabato 18 ottobre promette di tenere incollati milioni di spettatori davanti alla TV. Rai e Mediaset si sfidano ancora una volta con tre proposte diversissime ma tutte capaci di catalizzare l’attenzione: Nient’altro che la verità – Il caso di Serena Mollicone su Rai 2, Ballando con le Stelle su Rai 1 e Tu sì que vales su Canale 5. Tra cronaca, spettacolo ed emozioni, ecco perché ognuno di questi programmi merita di essere seguito.

Nient’altro che la verità – Il caso di Serena Mollicone (Rai 2, ore 21:20)

A distanza di più di vent’anni, il caso di Serena Mollicone continua a dividere e a far discutere. Il programma di Rai 2 torna a occuparsene proprio in un momento cruciale: dopo l’annullamento dell’assoluzione dei Mottola da parte della Cassazione, l’inchiesta si riapre con un appello bis che potrebbe riscrivere tutto. La puntata ricostruisce le fasi più controverse della vicenda, mettendo in luce i buchi e le contraddizioni di un’indagine che ancora oggi lascia troppi interrogativi aperti.

Ci saranno documenti, filmati e testimonianze mai andate in onda prima, utili a capire non solo cosa è successo quella mattina del 1° giugno 2001, ma anche come il caso sia diventato un simbolo di verità mancata. Un racconto che non cerca sensazionalismi ma il bisogno di capire dove si è fermata la giustizia.

Ballando con le Stelle (Rai 1, ore 21:25)

Venti anni e non sentirli. Lo storico talent di Milly Carlucci festeggia l’anniversario più importante con un cast che mescola volti amatissimi e sorprese in pista. Paolo Belli, per la prima volta, abbandona la sua consueta postazione da conduttore per cimentarsi come concorrente, mentre Massimiliano Rosolino entra ufficialmente nel gruppo dei co-conduttori.

Tra i protagonisti, nomi che promettono scintille: da Rosa Chemical a Barbara D’Urso, fino a Nancy Brilli e Andrea Delogu, tutti affiancati da ballerini professionisti pronti a trasformare ogni performance in un piccolo spettacolo teatrale.

Ma quest’anno la vera chicca restano le "wild card", che possono ribaltare la classifica e rimettere in gara una coppia eliminata. A completare il quadro, i "tribuni del popolo", pronti a rappresentare la voce del pubblico e ad accendere inevitabilmente il confronto con la giuria tecnica.

Tu sì que vales (Canale 5, ore 21:20)

Dall’altra parte, Maria De Filippi risponde con il suo show di punta, che continua a macinare ascolti e a sorprendere con numeri sempre più spettacolari. La nuova edizione di Tu sì que vales entra nel vivo, e la puntata di oggi 18 ottobre sarà una di quelle da non perdere: i concorrenti iniziano a giocarsi tutto in vista della finale di dicembre.

Performance da tutto il mondo, esibizioni fuori dagli schemi e ospiti capaci di alzare l’asticella dell’intrattenimento: la formula resta la stessa, ma l’energia è quella di un programma ormai rodato. E se la giuria resta il cuore pulsante dello show, la vera forza sta nelle storie dei partecipanti, e nella diatriba con la giuria popolare.

Dalla cronaca e la memoria su Rai 2, il glamour e la competizione su Rai 1, fino allo show puro e travolgente su Canale 5. Ma resta un punto in comune: tutti e tre promettono emozioni autentiche e un sabato sera da vivere fino all’ultimo minuto.

