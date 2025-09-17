Programmi tv, cosa vedere oggi 17 settembre: curiosità per Tommaso Labate e Gerry Scotti spadroneggia
Dal fascino dei quiz storici alla novità delle serie live action, fino al dibattito politico: tre modi diversi per dare ritmo al mercoledì sera.
Tante sorprese in arrivo oggi, mercoledì 17 settembre 2025, con la prima serata che propone tre alternative di diverso tipo da non perdere, ma ciascuna con pubblici e stili ben precisi. Rivediamo insieme i titoli più esaltanti.
La Ruota della Fortuna (Canale 5, ore 21:00)
Su Canale 5, dalle 21:00, torna La ruota della fortuna, il gioco che ha fatto la storia della TV e che ancora oggi riesce a catturare intere famiglie davanti allo schermo, con la guida di Gerry Scotti e il supporto di Samira Lui. La sua forza sta nella semplicità: un meccanismo chiaro, immediato, che permette a chi guarda da casa di sentirsi parte del gioco, provando a indovinare le parole prima dei concorrenti. È un intrattenimento che unisce generazioni, perché richiama la nostalgia di chi lo seguiva negli anni ’90 ma allo stesso tempo conquista nuovi spettatori con il ritmo fresco delle puntate attuali. A questo si aggiunge il fascino dell’attesa: basta un giro di ruota per cambiare tutto, e questo crea una tensione che funziona sempre.
Occhi di Gatto (Rai 2, ore 21:20)
Su Rai 2, alle 21:20, debutta Occhi di gatto, la versione live action del celebre anime che ha segnato l’immaginario di intere generazioni. La curiosità è alta, perché non si tratta solo di rivedere le sorelle ladre di opere d’arte in carne e ossa, ma di scoprire come il mondo della serie animata sia stato trasportato in chiave moderna. C’è l’azione, con inseguimenti e colpi messi in scena con grande cura visiva, ma anche il fascino dell’atmosfera originale, che gioca su mistero e seduzione. È un esperimento che incuriosisce sia i fan storici che chi non conosce l’anime, offrendo una proposta diversa rispetto al classico intrattenimento del prime time.
Realpolitik (Rete 4, ore 21:20)
Chi invece preferisce puntare sull’attualità trova in Realpolitik, su Rete 4 alle 21:20, un appuntamento che non si limita a dettagli di poco conto. La trasmissione va a scavare nei meccanismi del potere, provando a spiegare in modo concreto le logiche che si muovono dietro le decisioni politiche ed economiche. È un programma che si distingue per il taglio diretto, con Tommaso Labate che presenta senza giri di parole, e per la presenza di analisi che cercano di andare oltre il semplice titolo di giornata. Guardarlo significa avere strumenti in più per capire ciò che accade intorno, soprattutto in un periodo in cui la politica influenza sempre più la vita quotidiana. Tre opzioni diverse quindi: il gioco che non tramonta mai, l’azione di una serie dallo stile nostalgico ma attualizzato e l’approfondimento che stimola la riflessione.
