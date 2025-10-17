Programmi tv, cosa vedere oggi 17 ottobre: Carlo Conti e l'imitazione di Gianni Morandi per battere Diego Bianchi Venerdì di emozioni e colpi di scena: da Tale e Quale Show a Propaganda Live, ecco cosa vedere stasera nella prima serata di oggi.

Tre programmi molto diversi tra loro, ma accomunati da una stessa promessa: tenere il pubblico incollato allo schermo. La serata del 17 ottobre 2025 offre infatti una scelta che spazia dall’intrattenimento puro alle tensioni di una soap, fino alla satira politica più tagliente.

Propaganda Live (La7, ore 21:15)

Torna l’appuntamento con il talk condotto da Diego "Zoro" Bianchi, che ogni settimana mescola approfondimento, ironia e riflessione sulla realtà politica italiana. Il programma è ormai un punto fermo per chi cerca una narrazione diversa dell’attualità: fatta di inchieste, reportage e momenti di satira che non risparmiano nessuno. Il tocco in più, come sempre, lo dà la collaborazione con Makkox, capace di riassumere con una vignetta l’assurdo di certe dinamiche sociali e politiche. Tra musica live, ospiti in studio e filmati inediti, la puntata promette di non lasciare tregua, alternando leggerezza e pensiero critico.

Tradimento (Canale 5, ore 21:20)

La tensione sale nella serie turca che sta conquistando il pubblico italiano. Nell’episodio di questa sera, Ümit scopre che l’uomo con cui Yesim si incontra in segreto è Dundar, una verità che lo travolge e lo spinge a raccontare tutto a Tarik. Una rivelazione che rischia di distruggere equilibri già fragili, accendendo una spirale di rabbia, gelosia e vendetta. La serie continua a tenere alta la tensione grazie a un intreccio ricco di colpi di scena e personaggi che oscillano costantemente tra verità e menzogna. In una puntata che segnerà un punto di non ritorno per molti dei protagonisti, arriveranno prove inconfutabili.

Tale e Quale Show (Rai 1, ore 21:30)

Carlo Conti guida una nuova serata di trasformazioni e imitazioni sorprendenti, con una puntata che promette spettacolo e un pizzico di follia. Tra le esibizioni più attese, Antonella Fiordelisi vestirà i panni di Anna Pepe, mentre Carmen Di Pietro si cimenterà con la potenza vocale di Celine Dion. Momento di comicità assicurato con Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che si trasformeranno in Renato Carosone e Rocco Hunt, un duetto già destinato a far discutere. Sul palco anche Gianni Ippoliti nei panni di Gianni Morandi, Le Donatella come Paola & Chiara, e Maryna Valdemoro Maino che interpreterà Anna Tatangelo, una delle imitazioni più attese. Spazio poi a Pamela Petrarolo (Ivana Spagna), Peppe Quintale (Tony Hadley), Samuele Cavallo (Massimo Ranieri) e Tony Maiello (Harry Styles), per una serata che promette un mix irresistibile di nostalgia, energia e divertimento. Tra performance vocali e look curati nei minimi dettagli, anche questa settimana lo show promette di essere uno dei momenti più spettacolari del prime time Rai.

