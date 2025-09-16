Stasera tre regine a contendersi lo share: Rocio Munoz Morals torna in tv dopo il caso Bova
Tra emozioni in musica, sfide a colpi di gelo e dibattiti senza filtri: tre proposte che rendono il martedì sera televisivo tutt’altro che banale.
Martedì 16 settembre 2025 la prima serata si divide in tre direzioni precise, ognuna con motivi molto concreti per meritare attenzione. Oltre alle consuete proposte televisive, distinguiamo infatti tre programmi che siamo sicuri piaceranno molto al pubblico.
Io canto Family – Canale 5, ore 21:35
Su Canale 5, dalle 21:35, torna Io canto Family, la versione del celebre talent, in questo caso con la guida di Michelle Hunziker, che unisce genitori e figli sullo stesso palco. Il fascino è proprio questo: non si tratta solo di bravura vocale, ma di complicità, affetto e storie familiari che trovano nella musica un terreno comune. Le performance diventano più intense perché ogni nota porta con sé un legame reale, e il pubblico si ritrova a emozionarsi non solo per le voci, ma per i rapporti che raccontano. È uno spettacolo che tocca corde autentiche, con la forza della musica che diventa un linguaggio universale tra generazioni.
Freeze – Rai 2, ore 21:20
Su Rai 2, alle 21:20, spazio all’intrattenimento puro con Freeze. Il format di Nicola Savino e Rocio Munoz Morales che mette alla prova concorrenti Vip tra ballo e riflessi felini, dove l’imprevisto è la regola e la reazione deve essere immediata. Il bello sta nella leggerezza, nel ritmo serrato e nella capacità di strappare risate spontanee, unendo il gioco al piacere di vedere personaggi noti in contesti del tutto inaspettati. È il programma ideale per chi cerca evasione, perfetto per liberare la testa dopo una giornata lunga.
È sempre Cartabianca – Rete 4, ore 21:25
Chi invece preferisce immergersi nell’attualità può sintonizzarsi su Rete 4 alle 21:25, con È sempre Cartabianca. Bianca Berlinguer torna con il suo stile diretto e riconoscibile, portando in studio ospiti di peso pronti a confrontarsi sui temi politici, sociali ed economici del momento. Non è solo talk: è un’arena dove le opinioni si scontrano, si accendono e spesso sorprendono, dando voce anche a punti di vista lontani tra loro. Seguirlo significa avere una panoramica concreta di ciò che accade nel Paese, raccontata senza troppi giri di parole. Che si cerchi l’emozione genuina delle famiglie in gara, la leggerezza del gioco televisivo o il confronto acceso sull’attualità, il martedì sera garantisce tre proposte diverse ma tutte capaci di lasciare il segno.
