Programmi tv, cosa vedere oggi 16 ottobre: Geppi Cucciari contro le famiglie di Michelle Hunziker
Dal ritorno raffinato di Splendida Cornice alle emozioni familiari di Io Canto Family, fino all’approfondimento di Ore 14 Sera: un giovedì televisivo che unisce tutti.
La serata di giovedì 16 ottobre promette di accontentare davvero tutti: c’è chi potrà godersi il ritorno di un talk brillante come Splendida Cornice, chi preferirà le emozioni e le sfide vocali di Io Canto Family, e chi invece cercherà un approfondimento più giornalistico con Ore 14 Sera. Tre programmi diversi, ma tutti capaci di tenere incollati davanti allo schermo.
Splendida Cornice (Rai 3, 21:20)
Torna Geppi Cucciari con il suo modo tutto personale di mischiare leggerezza e cultura. Splendida Cornice riprende il filo del racconto dell’Italia di oggi con ospiti che spaziano dal mondo della musica alla letteratura, passando per il costume e l’attualità. Ogni puntata è costruita come un piccolo mosaico di voci e storie, oltre a battute e momenti esilaranti. Stavolta l’attenzione sarà puntata sull’attualità e le novità tra media e spettacolo.
Io Canto Family (Canale 5, 21:20)
Il giovedì sera di Mediaset si accende con la gara musicale più tenera della stagione: Io Canto Family. Tra figli, genitori e zii con la passione per il canto, lo show guidato da Gerry Scotti continua a conquistare per il suo mix di emozione, bravura e leggerezza. La puntata di questa settimana vedrà una nuova manche decisiva, con esibizioni che stanno già facendo parlare sui social per la qualità delle voci e la complicità tra i concorrenti. I coach, tra cui alcuni volti molto amati del panorama musicale italiano, avranno il compito di guidare i partecipanti in performance che promettono di sorprendere anche i più scettici.
Ore 14 Sera (Rai 2, 21:20)
Milo Infante continua il suo tour de force in versione più ampia e approfondita del suo talk quotidiano. Ore 14 Sera punta a offrire uno sguardo lucido sulle notizie che hanno dominato la settimana, ma anche su quelle che spesso passano in secondo piano. Spiccheranno sicuramente novità sui casi di cronaca come Garlasco. L’approccio resta lo stesso: informare senza rinunciare a un tono umano, diretto, con spazio per le testimonianze e per gli ospiti in studio. La puntata del 16 ottobre dedicherà un focus particolare a reportage inediti e ospiti interessanti.
Tre proposte diversissime, tra riflessione, intrattenimento e musica, la serata del 16 ottobre racconta bene quanto la TV italiana stia cercando di rinnovarsi senza perdere il contatto con il pubblico.
