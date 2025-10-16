Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Programmi tv, cosa vedere oggi 16 ottobre: Geppi Cucciari contro le famiglie di Michelle Hunziker

Dal ritorno raffinato di Splendida Cornice alle emozioni familiari di Io Canto Family, fino all’approfondimento di Ore 14 Sera: un giovedì televisivo che unisce tutti.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

La serata di giovedì 16 ottobre promette di accontentare davvero tutti: c’è chi potrà godersi il ritorno di un talk brillante come Splendida Cornice, chi preferirà le emozioni e le sfide vocali di Io Canto Family, e chi invece cercherà un approfondimento più giornalistico con Ore 14 Sera. Tre programmi diversi, ma tutti capaci di tenere incollati davanti allo schermo.

Splendida Cornice (Rai 3, 21:20)

Torna Geppi Cucciari con il suo modo tutto personale di mischiare leggerezza e cultura. Splendida Cornice riprende il filo del racconto dell’Italia di oggi con ospiti che spaziano dal mondo della musica alla letteratura, passando per il costume e l’attualità. Ogni puntata è costruita come un piccolo mosaico di voci e storie, oltre a battute e momenti esilaranti. Stavolta l’attenzione sarà puntata sull’attualità e le novità tra media e spettacolo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Io Canto Family (Canale 5, 21:20)

Il giovedì sera di Mediaset si accende con la gara musicale più tenera della stagione: Io Canto Family. Tra figli, genitori e zii con la passione per il canto, lo show guidato da Gerry Scotti continua a conquistare per il suo mix di emozione, bravura e leggerezza. La puntata di questa settimana vedrà una nuova manche decisiva, con esibizioni che stanno già facendo parlare sui social per la qualità delle voci e la complicità tra i concorrenti. I coach, tra cui alcuni volti molto amati del panorama musicale italiano, avranno il compito di guidare i partecipanti in performance che promettono di sorprendere anche i più scettici.

Ore 14 Sera (Rai 2, 21:20)

Milo Infante continua il suo tour de force in versione più ampia e approfondita del suo talk quotidiano. Ore 14 Sera punta a offrire uno sguardo lucido sulle notizie che hanno dominato la settimana, ma anche su quelle che spesso passano in secondo piano. Spiccheranno sicuramente novità sui casi di cronaca come Garlasco. L’approccio resta lo stesso: informare senza rinunciare a un tono umano, diretto, con spazio per le testimonianze e per gli ospiti in studio. La puntata del 16 ottobre dedicherà un focus particolare a reportage inediti e ospiti interessanti.

Tre proposte diversissime, tra riflessione, intrattenimento e musica, la serata del 16 ottobre racconta bene quanto la TV italiana stia cercando di rinnovarsi senza perdere il contatto con il pubblico.

Potrebbe interessarti anche

Stasera in tv (16 ottobre), Geppi Cucciari contro Valentina Persia: cosa succede

Stasera in tv (16 ottobre), Geppi Cucciari contro Valentina Persia: cosa succede

I programmi in onda stasera, venerdì 16 ottobre 2025: torna Splendida Cornice e sfid...
Milly Carlucci e Maria De Filippi

Programmi tv, cosa vedere oggi 11 ottobre: Milly Carlucci trasloca e Gramellini ha un ospite esagerato

Quando il talento, l’attualità e la passione per la danza si incontrano: tre scontri...
Il commissario Montalbano e Michelle Hunziker

Programmi tv, cosa vedere oggi (1 ottobre): Montalbano in crisi e Michelle Hunziker ne approfitta

Dalla gara di voci in famiglia al giallo di Camilleri, fino alle inchieste di Federi...
Ascolti tv ieri (8 ottobre): il sorpasso di De Martino è realtà, Scotti superato e Montalbano affossa Michelle Hunziker

Ascolti tv ieri (8 ottobre): il sorpasso di De Martino è realtà, Scotti superato e Montalbano affossa Michelle Hunziker

Il commissario vince ancora la prima serata crescendo al 20,7% di share, Io Canto Fa...
Fabio Fazio - Geppi Cucciari

Fazio beffato da Geppi Cucciari, rivincita Rai: ‘soffiata’ stella del cinema mondiale a Che tempo che fa

Un grande maestro del cinema sta per approdare in Italia, ma questa volta non sarà i...
Ascolti 16 settembre 2025

Ascolti tv ieri (16 settembre): Montalbano rovina la prima di Michelle Hunziker, Affari Tuoi non sa più vincere

Il commissario vince la prima serata con quasi 2 milioni e mezzo di spettatori, Io C...
Stasera in tv i consigli per martedì 16 settembre 2025

Stasera tre regine a contendersi lo share: Rocio Munoz Morals torna in tv dopo il caso Bova

Tra emozioni in musica, sfide a colpi di gelo e dibattiti senza filtri: tre proposte...
Anticipazioni e ospiti Splendida cornice Rai 3

Splendida Cornice, Geppi Cucciari pronta a fare il botto con la quinta stagione

Sigle nostalgiche, nuovi ospiti e tante novità nel format più iconico di Rai 3.
Ascolti 1 ottobre 2025

Ascolti tv ieri (1 ottobre), Montalbano pigliatutto e De Martino rimonta: è sempre più vicino a Scotti

Il commissario interpretato da Luca Zingaretti vince in prima serata col 16,5% di sh...

HeyLight

Il turismo che cambia

Analisi e tendenze delle vacanze degli italiani

LEGGI

Personaggi

Emiliano Fiasco

Emiliano Fiasco
La giornalista Roberta Rei

Roberta Rei
Antonio De Rensis

Antonio De Rensis
Massimo Giannini

Massimo Giannini

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963