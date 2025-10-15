Programmi tv, cosa vedere oggi 15 ottobre: Silvia Toffanin usa Amici per 'spegnere' Federica Sciarelli Tre proposte per un mercoledì sera pieno di emozioni: il ritorno malinconico di Montalbano, i misteri umani di Chi l’ha visto? e le confessioni sincere del talk della Toffanin.

Il mercoledì televisivo del 15 porta una prima serata intensa e piena di spunti, tra casi irrisolti, emozioni forti e storie di vita che si intrecciano con la cronaca. Rai 1, Canale 5 e Rai 3 offrono tre proposte diversissime tra loro, ma tutte con un richiamo potente per il pubblico: la nostalgia del Commissario Montalbano, la curiosità per la nuova stagione del talk This is me e l’attesa per le indagini di Chi l’ha visto?, che questa settimana si preannuncia particolarmente ricca di spunti.

Il Commissario Montalbano (Rai 1, ore 21:30)

Torna in prima serata uno degli episodi più amati della serie, Amore, che segna uno dei momenti più intensi e malinconici del percorso di Salvo Montalbano. Interpretato, come sempre, da Luca Zingaretti, l’episodio mette in scena un’indagine che si intreccia con la dimensione più intima e fragile del commissario, alle prese con sentimenti e scelte difficili. È un Montalbano più umano che mai, diviso tra il dovere e il cuore, tra il mare di Vigata e un vuoto che non riesce a colmare. Un appuntamento imperdibile per chi ama le storie tratte dal mondo di Camilleri.

Chi l’ha visto? (Rai 3, ore 21:20)

Federica Sciarelli torna con una puntata che si preannuncia carica di emozione e tensione. Tra i casi al centro della serata ci sarà anche quello di Dumitru Dorel Fifea, l’uomo scomparso nel 2007 da Montella, in provincia di Avellino. Arrivato dalla Romania per far visita alla madre, si era allontanato di casa il 13 ottobre dicendo di sentirsi poco bene e di voler prendere una boccata d’aria, ma da allora non si è più saputo nulla di lui. A distanza di anni, la sua famiglia non ha mai smesso di cercarlo, e la trasmissione proverà a fare nuova luce su una vicenda che ha commosso tutta la comunità. La puntata, inoltre, toccherà temi caldi dedicati alle sparizioni dei casi più chiacchierati degli ultimi anni.

This is me (Canale 5, 21:20)

Sul fronte Mediaset, invece, c’è grande curiosità per il ritorno di This is me, il programma che unisce storie personali, musica e momenti di spettacolo in uno show dal tono intimo ma moderno. L’idea alla base resta la stessa: far raccontare ai protagonisti di Amici la propria vita senza filtri, alternando momenti di riflessione a performance dal vivo. La puntata di stasera si annuncia particolarmente intensa, con ospiti pronti a mettersi in gioco tra emozioni, ironia e confessioni autentiche. Un format che conquista il suo spazio nel panorama televisivo, puntando su verità e leggerezza, senza mai risultare artificiale.

Tre serate, tre mondi. Dal giallo d’autore che non invecchia mai, alle ferite aperte della cronaca, fino al racconto personale e spettacolare delle nuove narrazioni televisive.

