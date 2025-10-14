Programmi tv, cosa vedere oggi 14 ottobre: Belen Rodriguez torna in Tv contro Giovanni Floris Dal match Italia–Israele alle polemiche di Di Martedì, fino alla leggerezza di Only Fun: una serata che passa dal campo di calcio al talk politico, per chiudere con le risate.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La prima serata di martedì 14 ottobre 2025 promette di offrire al pubblico tre mondi completamente diversi: il calcio, con tutte le sue tensioni, l’attualità politica con i suoi scontri di opinioni, e la leggerezza della comicità, che come sempre riesce a mettere d’accordo tutti.

Mondiali di calcio Italia-Israele (Rai 1, ore 20:30)

l match tra Italia e Israele non è una partita come le altre. Non solo perché è decisivo per il girone, ma perché arriva in un momento di forti polemiche internazionali. Da giorni, infatti, si discute sull’opportunità di far giocare Israele dopo le tensioni politiche che hanno attraversato il Paese, e attorno allo stadio di Udine è stato predisposto un piano di sicurezza senza precedenti. Agenti del Mossad, controlli serrati, aree interdette e uno stadio blindato: l’atmosfera è tesa, ma anche carica di attesa. Sul campo, però, a parlare sarà il calcio, con gli azzurri chiamati a dare risposte dopo le ultime prestazioni altalenanti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Di Martedì (La7, ore 21:15)

Giovanni Floris torna con una nuova puntata del suo talk di punta, dove si analizzeranno i temi caldi della settimana. Le interviste ai protagonisti della politica si alterneranno ai servizi d’approfondimento, con quella consueta capacità del conduttore di far emergere sfumature e contraddizioni che spesso sfuggono ai notiziari tradizionali. In scaletta, si annunciano momenti di confronto acceso, ospiti di rilievo e, come sempre, il commento ironico di Luca e Paolo, pronti a sdrammatizzare le tensioni e a far riflettere con il loro umorismo tagliente.

Only Fun – Comico Show (Nove, ore 21:30)

Dopo il successo delle prime puntate, Only Fun torna a conquistare il pubblico con la verve di Belén Rodríguez, affiancata dai PanPers. La showgirl argentina è sempre più a suo agio nel ruolo di padrona di casa: carismatica, autoironica e capace di tenere il ritmo con naturalezza, dimostra di aver trovato la sua dimensione perfetta tra risate e improvvisazione. La puntata di questa settimana promette sketch irresistibili, monologhi nuovi e ospiti speciali dal mondo dello spettacolo e della comicità. Only Fun si conferma una proposta leggera e brillante nel palinsesto serale: un modo intelligente per staccare la spina, ridere delle piccole follie quotidiane e ricordarsi che anche l’ironia è una forma di resistenza.

Tre proposte molto diverse, ma ciascuna con un motivo concreto per essere seguita: la passione sportiva, la curiosità politica e il bisogno di leggerezza. In fondo, è proprio questo il bello del prime time italiano: c’è sempre qualcosa capace di rispecchiare l’umore del Paese.

Potrebbe interessarti anche