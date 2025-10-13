Programmi tv, cosa vedere oggi 13 ottobre: Teo Mammucari sempre più 'spaesato' contro Simona Ventura in crisi Tra la tensione di Blanca, le dinamiche del Grande Fratello e il viaggio ironico di Teo Mammucari, la domenica televisiva si accende di storie e nuovi contrasti.

Una prima serata di metà ottobre densa di appuntamenti forti, tra fiction, reality e intrattenimento. Rai 1 punta tutto su una nuova puntata di Blanca, mentre Canale 5 continua a spingere sul Grande Fratello. A completare il quadro, Teo Mammucari con il suo Lo Spaesato torna su Rai 2 con una tappa inedita del suo viaggio surreale tra le contraddizioni italiane.

Blanca 3 (Rai 1, ore 21:30)

La terza puntata della seconda stagione di Blanca promette un mix perfetto di tensione e sentimenti. L’episodio, intitolato Il delfino, si apre con un nuovo caso che tocca corde molto personali per Blanca Ferrando (Maria Chiara Giannetta), chiamata a indagare su un mistero legato al mondo dello sport e dell’inclusione. Ma a rendere la puntata ancora più intensa è il rapporto sempre più complicato tra Blanca e Liguori (Giuseppe Zeno), diviso tra il dovere e l’attrazione. Un motivo in più per seguirla? Oltre alla forza delle storie, Blanca è una delle poche serie italiane che riesce a mescolare crime, ironia e una protagonista con un punto di vista davvero unico: quello di una donna cieca che non si arrende mai.

Grande Fratello (Canale 5, ore 21:20)

Nuova diretta e nuove tensioni nella Casa del Grande Fratello, con Simona Ventura pronta a gestire gli equilibri sempre più fragili tra i concorrenti. Dopo le ultime nomination e le frizioni nate durante la settimana, la puntata di stasera si preannuncia infuocata, con almeno un confronto attesissimo tra i numerosi litigi degli ultimi giorni. Il bello del GF quest’anno sta proprio qui: tra dinamiche meno forzate e momenti più veri, lo show è tornato a far discutere per ciò che accade dentro la Casa, non solo per ciò che succede sui social. Sarà importante anche vedere il dato di ascolti della terza diretta stagionale dopo il crollo di share della scorsa settimana. Un eventuale ulteriore flop, potrebbe addirittura spingere Mediaset a valutare la sospensione dello show, o una rivisitazione del calendario.

Lo Spaesato con Teo Mammucari (Rai 2, ore 21:20)

nuovo appuntamento con Lo Spaesato, il nuovo esperimento di Teo Mammucari che unisce comicità, reportage e filosofia da bar. In questa puntata l’artista romano si sposta tra i borghi dell’Italia centrale per raccontare la vita di chi ha scelto di restare "fuori dal sistema", tra monaci laici, contadini alternativi e artisti che hanno abbandonato la città per vivere di poco ma meglio. Mammucari alterna ironia e riflessione, riuscendo a portare in prima serata qualcosa di raro: un programma che fa sorridere ma anche pensare. Ed è proprio questo il suo punto di forza: uno show leggero solo in apparenza, che racconta un’Italia autentica e spesso dimenticata.

