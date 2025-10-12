Programmi tv, cosa vedere oggi 12 ottobre: Annalisa infuocata, compare a sorpresa e oscura le Iene Una serata televisiva che mescola musica, inchieste e cronaca: dal palcoscenico di Fazio alle verità scomode de Le Iene fino ai processi di Un giorno in pretura.

Una domenica sera piena di sfumature, tra la musica live e le interviste di Che Tempo Che Fa, le inchieste di Le Iene e il racconto giudiziario di Un giorno in pretura. Tre programmi che, in modi completamente diversi, promettono di tenere incollati gli spettatori allo schermo.

Che Tempo Che Fa (Nove, 20:00)

Su Nove, dalle 20:00, Che Tempo Che Fa accoglie tra gli ospiti più attesi Annalisa, pronta a presentare il suo nuovo album Ma io sono fuoco. La cantante porterà sul palco anche il suo ultimo singolo, in una performance che si preannuncia tra i momenti musicali più forti della puntata. Accanto alla musica, come sempre, ci sarà lo spazio per l’attualità, la politica e le conversazioni con volti di spicco della cultura e dello spettacolo. Fabio Fazio, insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, continua a proporre un talk dallo stile unico: ironico, riflessivo e sorprendentemente umano, dove il ritmo non è dettato dal clamore ma dal piacere del dialogo.

Le Iene (Italia 1, 21:20)

Chi cerca invece energia e irriverenza può puntare su Italia 1, che alle 21:20 propone un nuovo appuntamento con Le Iene. L’inchiesta di punta della serata ruota intorno al mondo delle truffe digitali e ai nuovi metodi con cui vengono manipolati i contenuti sui social. Ma non mancheranno servizi più leggeri, incursioni ironiche e momenti di satira che mescolano indignazione e divertimento in perfetto stile Iene. È uno di quei programmi che riescono a informare senza annoiare, raccontando la realtà con il linguaggio diretto e pungente che ne ha fatto un marchio di fabbrica.

Un giorno in pretura (Rai 3, 23:10)

Chiude la serata, in seconda serata su Rai 3 (alle 23:10), Un giorno in pretura, con un episodio che si preannuncia intenso: il processo d’appello a Michele Antonio Gaglione, accusato dell’omicidio della sorella Maria Paola. Una vicenda che ha toccato profondamente il Paese, e che viene raccontata con l’approccio rigoroso e umano di Roberta Petrelluzzi. Il programma non si limita alla cronaca giudiziaria, ma prova a far comprendere le dinamiche familiari, morali e sociali che si nascondono dietro i casi di cronaca. È televisione che non cerca lo scandalo ma la verità.

Tre proposte, ma un unico filo conduttore: la voglia di raccontare cosa accade che sia attraverso una canzone di un grande ospite, un’inchiesta irriverente o un’aula di tribunale.

