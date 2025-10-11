Programmi tv, cosa vedere oggi 11 ottobre: Milly Carlucci trasloca e Gramellini ha un ospite esagerato Quando il talento, l’attualità e la passione per la danza si incontrano: tre scontri imperdibili per la prima serata di sabato 11 ottobre.

Un sabato sera movimentato quello dell’11 ottobre, con tre appuntamenti molto diversi tra loro ma ugualmente capaci di catturare l’attenzione del pubblico. Tra risate, emozioni e un pizzico di competizione, la prima serata offre un mix perfetto di leggerezza e attualità.

Tu sì que vales (Canale 5, 21:20)

Il talent di Canale 5 torna con nuove performance che promettono di stupire il pubblico. Tra acrobati, illusionisti e cantanti fuori dagli schemi, la giuria guidata da Maria De Filippi si trova davanti a un’altra ondata di talenti pronti a tutto pur di conquistare la finale. Ad arricchire tutto Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, mentre Sabrina Ferilli continua a regalare momenti esilaranti dalla postazione popolare. Uno show che, anche dopo anni, riesce a rinnovarsi grazie alla sua capacità di mescolare talento e leggerezza.

In altre parole (La7, 20:35)

L’appuntamento con Massimo Gramellini è ormai un’abitudine per chi ama la riflessione intelligente senza rinunciare al sorriso. La puntata di questa sera affronta i temi caldi della settimana, tra politica, società e costume, sempre con l’ironia e la misura che contraddistinguono il giornalista. Ospiti d’eccezione e monologhi pungenti arricchiscono la serata, che riesce a essere al tempo stesso un talk show e un momento di pausa dal caos quotidiano. La puntata di stasera sarà arricchita dall’intervista allo scrittore britannico Ken Follett, ospite del programma per presentare il suo nuovo libro Il cerchio dei giorni.

Ballando con le stelle (Rai 1, 22:50)

Lo show di Milly Carlucci parte eccezionalmente più tardi del solito, per lasciare spazio alla partita Italia–Estonia valida per le qualificazioni ai Mondiali. Subito dopo il fischio finale, si accendono i riflettori sulla pista più famosa della TV. Tra coreografie spettacolari e nuove tensioni tra i concorrenti, la puntata promette colpi di scena e voti in bilico. Carolyn Smith e i giudici tornano a valutare con la consueta severità, mentre il pubblico da casa si prepara a scegliere i propri preferiti.

Una serata che unisce il meglio dell’intrattenimento televisivo italiano: talento, ironia e spettacolo con la danza che, anche se in ritardo, sa sempre come prendersi la scena.

