Programmi tv oggi 10 ottobre, cosa vedere tra Carlo Conti e Tradimento. Nuzzi indaga su Garlasco Tre programmi, tre mondi opposti: la passione e i segreti di Tradimento, il talento e l’ironia di Tale e Quale Show, la realtà cruda di Quarto Grado.

Un venerdì sera che tra le sue proposte di punta mescola tre generi completamente diversi: la tensione sentimentale di una soap turca, la spettacolarità di un talent pieno di trasformazioni e il racconto della cronaca che non smette mai di far discutere. Ecco cosa ci aspetta su Canale 5, Rai 1 e Rete 4.

Tradimento (Canale 5, ore 21:45)

La soap turca continua a conquistare il pubblico di Mediaset con nuovi, inaspettati sviluppi. Al centro della puntata di stasera c’è Guzide, che inizia a sospettare di non essere la madre biologica di Dundar. Un dubbio che sconvolge le sue certezze e rimette in discussione tutto ciò in cui ha sempre creduto. Parallelamente, i rapporti familiari continuano a incrinarsi: Umit tenta di dichiararsi a Yesim, ma una telefonata cambia tutto, mentre Azra scopre che gli accordi con lo zio sono saltati. La parte interessante di questa puntata sta nel modo in cui la serie spingerà i personaggi verso scelte che avranno conseguenze profonde. Chi segue la soap sa che questi sono gli episodi chiave, quelli che preparano i momenti più forti della stagione.

Tale e Quale Show (Rai 1, ore 21:30)

Carlo Conti torna con una nuova puntata del suo varietà di punta, e questa volta la sfida si fa davvero impegnativa. I concorrenti dovranno affrontare imitazioni difficili e molto diverse tra loro: Antonella Fiordelisi sarà Elodie, Carmen Di Pietro vestirà i panni di Ornella Vanoni, Marina proverà a reggere il confronto con Shakira, Tony Maiello interpreterà Mango, e Samuele Cavallo tenterà di bissare il successo della scorsa settimana portando in scena Marco Mengoni. La gara ora entra nel vivo: chi è partito bene deve confermarsi, chi invece è rimasto indietro ha l’occasione di ribaltare la classifica. Il bello di questo show è proprio questo: la trasformazione totale, non solo vocale ma anche fisica e scenica, che ogni settimana regala sorpassi sorprendenti. Sarà una delle puntate in cui la produzione spingerà di più sul piano tecnico.

Quarto Grado (Rete 4, ore 21:30)

Per chi preferisce la realtà alla finzione, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano con una nuova puntata del programma dedicato ai grandi casi di cronaca. L’obiettivo è come sempre andare oltre le apparenze, indagare i punti oscuri delle indagini e ricostruire ciò che spesso si perde nel rumore mediatico. Il punto di forza di Quarto Grado resta l’approccio analitico ma empatico, capace di ridare umanità anche alle vicende più difficili. Ogni storia è raccontata con attenzione ai dettagli, attraverso documenti inediti e interventi di esperti che aiutano a capire ciò che davvero si nasconde dietro un caso. Qualunque sia l’umore della serata, la TV di oggi non lascia spazio alla noia.

