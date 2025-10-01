Programmi tv, cosa vedere oggi (1 ottobre): Montalbano in crisi e Michelle Hunziker ne approfitta Dalla gara di voci in famiglia al giallo di Camilleri, fino alle inchieste di Federica Sciarelli: tre proposte che rendono il mercoledì sera tutt’altro che banale.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Il mercoledì di prima serata porta con sé tre proposte molto diverse, capaci però di parlare quasi a tutti. Dalla leggerezza di uno show familiare alla profondità di un’indagine targata Camilleri, fino all’impegno giornalistico che resta appuntamento fisso del palinsesto.

Io Canto Family (Canale 5, ore 21:40)

Su Canale 5 torna Io canto Family, e questa volta la gara non è solo una sfida di voci ma un vero racconto di famiglie. Genitori e figli sullo stesso palco, uniti dalla musica e da un’esperienza condivisa che spesso tocca corde intime, grazia anche alla conduzione di Michelle Hunziker. Il programma punta sullo spettacolo televisivo, con luci e scenografie che rendono ogni esibizione un piccolo evento, ma la forza sta nella semplicità dei legami, nella voglia di cantare insieme e di sorprendere il pubblico da casa. È questo il mix che riesce a unire la competizione al calore umano.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Commissario Montalbano (Rai 1, ore 21:30)

Chi invece preferisce l’intensità di un giallo ben costruito troverà su Rai 1 Il Commissario Montalbano, con l’episodio Un covo di vipere. Qui l’indagine si sviluppa attorno all’omicidio di un uomo dalle abitudini controverse, un personaggio che porta con sé una scia di segreti e tensioni. Montalbano deve muoversi in un terreno scivoloso, fatto di bugie, interessi nascosti e sentimenti deformati. Non è solo un episodio investigativo: è anche un ritratto della Sicilia di Camilleri, con le sue luci e le sue ombre, che trasforma il giallo in qualcosa di più ampio e universale.

Chi l’ha visto? (Rai 3, ore 21:20)

Infine, su Rai 3 c’è Chi l’ha visto?, che continua a dare voce a storie spesso lasciate ai margini. Scomparse misteriose, casi aperti e famiglie in cerca di verità tornano al centro della scena. La trasmissione coinvolge il pubblico, chiede collaborazione e ha dimostrato più volte che la partecipazione attiva può fare la differenza. Federica Sciarelli mantiene il tono sobrio e credibile che da anni rende questo programma un punto fermo per chi vuole informazione e rispetto verso le storie raccontate

.

Tre prime serate, tre modi diversi di intendere la televisione: emozione, riflessione e impegno. Sta a chi guarda scegliere quale filo seguire in questo primo mercoledì di ottobre.

Guida TV

Il Commissario Montalbano - La giostra degli scambi Rai 1 21:30

Potrebbe interessarti anche