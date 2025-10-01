Trova nel Magazine
Programmi tv, cosa vedere oggi (1 ottobre): Montalbano in crisi e Michelle Hunziker ne approfitta

Dalla gara di voci in famiglia al giallo di Camilleri, fino alle inchieste di Federica Sciarelli: tre proposte che rendono il mercoledì sera tutt’altro che banale.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Il mercoledì di prima serata porta con sé tre proposte molto diverse, capaci però di parlare quasi a tutti. Dalla leggerezza di uno show familiare alla profondità di un’indagine targata Camilleri, fino all’impegno giornalistico che resta appuntamento fisso del palinsesto.

Io Canto Family (Canale 5, ore 21:40)

Su Canale 5 torna Io canto Family, e questa volta la gara non è solo una sfida di voci ma un vero racconto di famiglie. Genitori e figli sullo stesso palco, uniti dalla musica e da un’esperienza condivisa che spesso tocca corde intime, grazia anche alla conduzione di Michelle Hunziker. Il programma punta sullo spettacolo televisivo, con luci e scenografie che rendono ogni esibizione un piccolo evento, ma la forza sta nella semplicità dei legami, nella voglia di cantare insieme e di sorprendere il pubblico da casa. È questo il mix che riesce a unire la competizione al calore umano.

Il Commissario Montalbano (Rai 1, ore 21:30)

Chi invece preferisce l’intensità di un giallo ben costruito troverà su Rai 1 Il Commissario Montalbano, con l’episodio Un covo di vipere. Qui l’indagine si sviluppa attorno all’omicidio di un uomo dalle abitudini controverse, un personaggio che porta con sé una scia di segreti e tensioni. Montalbano deve muoversi in un terreno scivoloso, fatto di bugie, interessi nascosti e sentimenti deformati. Non è solo un episodio investigativo: è anche un ritratto della Sicilia di Camilleri, con le sue luci e le sue ombre, che trasforma il giallo in qualcosa di più ampio e universale.

Chi l’ha visto? (Rai 3, ore 21:20)

Infine, su Rai 3 c’è Chi l’ha visto?, che continua a dare voce a storie spesso lasciate ai margini. Scomparse misteriose, casi aperti e famiglie in cerca di verità tornano al centro della scena. La trasmissione coinvolge il pubblico, chiede collaborazione e ha dimostrato più volte che la partecipazione attiva può fare la differenza. Federica Sciarelli mantiene il tono sobrio e credibile che da anni rende questo programma un punto fermo per chi vuole informazione e rispetto verso le storie raccontate
.
Tre prime serate, tre modi diversi di intendere la televisione: emozione, riflessione e impegno. Sta a chi guarda scegliere quale filo seguire in questo primo mercoledì di ottobre.

Guida TV

Programmi

