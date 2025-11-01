Programmi tv, cosa vedere oggi 1 novembre: Travaglio si aggiunge alla competizione Milly Carlucci-De Filippi: la sfida Dal dibattito politico di Accordi e Disaccordi alle risate di Tú Sí Que Vales e al fascino di Ballando. Il sabato sera del 1° novembre ora ha tutto un altro fascino.

Se nei giorni di festa preferisci rilassarti a casa, questo 1° novembre abbiamo varie opzioni tra cui scegliere: la riflessione di Accordi e Disaccordi su Nove, lo spettacolo travolgente di Tú Sí Que Vales su Canale 5 e la magia elegante di Ballando con le Stelle su Rai 1.

Accordi e Disaccordi (Nove, ore 21:30)

Sul Nove torna Accordi e Disaccordi, il talk che ha ridefinito il modo di discutere di attualità in TV. Al timone c’è Luca Sommi, accompagnato da Marco Travaglio e Andrea Scanzi, in un trio che non ha paura di andare a fondo nelle contraddizioni del presente. Il programma si muove tra politica, società e cultura, affrontando i grandi temi del momento con uno stile diretto, mai compiacente. È un talk che fa riflettere, Travaglio porta la sua analisi tagliente, Scanzi aggiunge il suo approccio più narrativo e Sommi orchestra il tutto con equilibrio e lucidità. Ne nasce una conversazione vera, dritta al sodo ma tratti ironica, che restituisce al pubblico qualcosa che in TV si vede sempre meno: il ragionamento dietro le novità dell’attualità.

Tú Sí Que Vales (Canale 5, ore 21:20)

Su Canale 5, il sabato sera resta sinonimo di grande intrattenimento con Tú Sí Que Vales. La formula, ormai collaudata, continua a funzionare: talento, emozione e leggerezza si fondono in uno show che riesce ancora a sorprendere. Sul banco dei giudici siedono Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, con Sabrina Ferilli nel ruolo di giudice popolare, capace di mantenere ritmo e complicità per tutta la serata. Tra numeri spettacolari, artisti internazionali e momenti di comicità pura, Tú Sí Que Vales rimane un appuntamento fisso per chi cerca intrattenimento di qualità senza prendersi troppo sul serio. È uno di quei programmi che riuniscono generazioni diverse sul divano: la spontaneità della giuria e le esibizioni dei talenti conquisteranno tutti.

Ballando con le Stelle (Rai 1, ore 21:25)

Su Rai 1 invece, come sempre il sabato sera, anche questo 1 novembre si danza. Milly Carlucci torna a guidare la pista più elegante della televisione con una puntata che si preannuncia speciale. Ballando con le Stelle entra nel cuore della competizione, con esibizioni sempre più curate e coppie pronte a giocarsi tutto per assicurarsi la vittoria. Ma l’attenzione, questa settimana, è tutta per le ballerine per una notte: Claudia Pandolfi e Claudia Gerini. Due attrici amatissime dal pubblico che porteranno in pista la loro energia, tra ironia e fascino, in una performance che promette di incantare. Come sempre, la giuria, guidata da Carolyn Smith e completata dalla tagliente Selvaggia Lucarelli, garantirà giudizi sinceri e qualche scintilla di dibattito con i ballerini più pepati. Ma ciò che rende Ballando unico è il suo saper raccontare le emozioni dietro ogni passo, le storie personali dei concorrenti, mostrando la loro crescita artistica.

Tre proposte interessanti: l’approfondimento, il talento e la leggerezza. Questo sabato di inizio novembre conferma che, tra confronto, ritmo e spettacolo, la TV sa ancora offrire serate capaci di intrattenere.

