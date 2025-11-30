Rai, le novità di dicembre 2025: Alberto Angela riappare a Natale e arriva l'erede di Montalbano La programmazione della rete ammiraglia Rai a dicembre 2025 è davvero densa di appuntamenti interessanti, tra fiction in prima visione e show per tutta la famiglia, ideali per trascorrere le feste davanti alla Tv con chi amiamo

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

RaiPlay

CONDIVIDI

Il 2025 sta per concludersi, in questa fase dell’anno, complice il freddo e le festività in arrivo la voglia di stare tra le mura domestiche in relax davanti alla Tv sarà sicuramente più forte un po’ per tutti, per questo non può che essere importante sapere quali siano le proposte disponibili sui vari canali. Le novità a dicembre 2025 non mancheranno di certo, anche in casa Rai, che cerca come sempre d garantire un’offerta variegata, in grado di soddisfare i gusti di tutta la famiglia

Impossibile non trovare qualcosa di proprio gradimento, tra fiction, da sempre il fiore all’occhiello dell’emittente di Stato, e show, ma senza dimenticare il cinema. Ecco quindi una panoramica dei contenuti, così da non farsi trovare impreparati.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fiction Rai in arrivo a dicembre 2025, cosa vedremo: da Sandokan a L’altro ispettore

Le novità inserite nel palinsesto Rai di dicembre 2025 sono diverse, ognuno potrà trovare qualcosa che lo appassioni. Si parte subito forte da lunedì 1° dicembre, con l’arrivo di una fiction di cui si parla da tempo e che non può che suscitare curiosità. Si tratta di "Sandokan" nella nuova versione in cui il protagonista è ora interpretato da Can Yaman, chiamato a raccogliere un’eredità importante come quella di Kabir Bedi, che viene ancora oggi associato a quel personaggio. Nel cast ci sono anche Alessandro Preziosi (Yanez), Ed Westwick (Lord Brooke), Madeleine Price (Sani) e con John Hannah (Sergente Murray).

Da non perdere anche un’altra serie che ci regalerà non poche emozioni per la tematica delicata che affronta, quella dei morti sul lavoro. L’appuntamento sulla rete ammiraglia Rai è fissato proprio per il giorno successivo, 2 dicembre, quando partirà "L’altro Ispettore", con protagonista Alessio Vassallo nei panni dell’ispettore del lavoro Domenico Dodaro, per gli amici Mimmo. Al suo fianco Cesare Bocci nel ruolo dell’amico di famiglia Alessandro, un mental coach in sedia a rotelle sopravvissuto all’incidente in cui, anni prima, ha perso la vita il padre di Domenico. Il protagonista è impegnato a fare il possibile per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre a cercare di vederci chiaro negli episodi in cui questa non è stata garantita. La trama è ispirata a fatti realmente accaduti, cosa che non potrà che rendere tutto ancora più emozionante.

Da non perdere anche le puntate finali di "Un professore 3", in onda ogni giovedì con protagonisti Claudia Pandolfi e Alessandro Gassman, oltre ad alcuni giovani attori che si stanno mettendo in evidenza e che sono entrati nel cuore del pubblico. La fiction rappresenta una garanzia e si sta rivelando un successo anche per la capacità di raccontare in maniera delicata i momenti difficili che vivono gli adolescenti, compresi quelli relativi alla scoperta della loro sessualità.

Rai, show per tutta la famiglia

Le ultime settimane dell’anno, complici le varie ricorrenze, prevedono anche diverse occasioni per stare a casa insieme ai propri affetti più cari, farlo gustando un programma Tv che apprezziamo può essere ancora più bello. E le opzioni sulla Rai non mancheranno.

Il 10 è fissato l’appuntamento con "Pietro", il monologo a cura di Roberto Benigni, che racconta la vita di San Pietro. Si ha così la possibilità di fare un viaggio tra cultura, fede e bellezza per celebrare la fine del Giubileo, così da conoscere meglio un Santo importantissimo per i cattolici, anche se ad apprezzarlo potranno essere anche i non credenti.

Si conclude poi sabato 20 "Ballando con le stelle", giunta alla 20esima edizione, caratterizzata da momenti che ci hanno fatto divertire ma anche commuovere grazie a un cast azzeccatissimo che ha saputo mettersi in gioco in pista, ma anche parti meno note di sé. Al momento appare ancora difficile fare un pronostico certo su chi possa trionfare, non resta quindi che sintonizzarsi su Raiuno per scoprirlo.

Previsto poi anche quest’anno un programma che rappresenta ormai una tradizione nei giorni che precedono il Natale, "La cena di Natale", una serata evento, tra ricette e spettacolo, condotta come dodici mesi fa da Antonella Clerici. Non mancheranno gli ospiti, che racconteranno come si appresteranno a vivere uno dei periodi più belli dell’anno.

La sera di Natale sarà invece possibile seguire il nuovo speciale a cura di Alberto Angela," Stanotte a Torino", una vera sicurezza quando si vuole imparare qualcosa in più ma senza il rischio di annoiarsi. La scelta non è casuale, si torna dove tutto era iniziato, visto che è nel capoluogo piemontese che il giornalista aveva girato il primo appuntamento in prima serata nel 2015. Si avrà così modo di conoscere in maniera differente dal solito luoghi iconici, quali Palazzo Madama, Palazzo Reale, il Duomo con la Cappella della Sindone, Piazza Castello, oltre ovviamente alla Mole Antonelliana e al Museo dei Cinema.

La rete ammiraglia Rai ci terrà inoltre compagnia quando saluteremo definitivamente il 2025 e accoglieremo il 2026, con la speranza che possa regalarci serenità e soddisfazioni. Il consueto appuntamento con "L’anno che verrà" questa volta si terrà a Catanzaro, ancora con Marco Liorni a fare da padrone di casa e tanti artisti con cui cantare e ballare. Non resta quindi che scegliere e accendere la Tv.

Potrebbe interessarti anche