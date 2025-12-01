Mediaset, novità dicembre 2025: Gerry Scotti dilaga in prime time (senza La Ruota) e Max Giusti spaventa Liorni La programmazione della rete ammiraglia Mediaset è davvero densa di appuntamenti a dicembre 2025, dai quiz che permettono di divertirci agli show adatti a tutta la famiglia

Dicembre 2025 è finalmente arrivato e con esso può esserci anche una voglia maggiore di stare in casa al caldo, in compagnia degli affetti più cari e ricaricarsi dalle fatiche giornaliere. Le feste in arrivo ci daranno certamente maggiori occasioni per farlo, sia a tavola, sia davanti alla Tv a seguire qualcosa che può appassionarci, emozionarci e farci divertire. L’offerta predisposta dalle reti Mediaset è sicuramente variegata e pensata per accontentare i gusti di tutta la famiglia, senza che ci sia la possibilità di annoiarsi.

Ecco una panoramica dei contenuti, così da non farsi trovare impreparati e scegliere quello che si preferisce.

Quiz in arrivo a dicembre 2025 su Mediaset, due grandi ritorni: cosa vedremo

Il successo ottenuto da "La Ruota della Fortuna" diventata in pochi mesi un vero fenomeno televisivo, con punte di share costantemente sopra il 25% ha spinto Mediaset a puntare ancora forte sui quiz, certi di poter accontentare un’ampia fetta di pubblico. Del resto, si tratta di occasioni per divertirsi stando davanti al piccolo schermo, provare a testare le proprie conoscenze indovinando insieme ai concorrenti ed emozionarsi quando loro hanno la possibilità di vincere qualcosa di importante.

Si deve così fissare un’altra data sul calendario, con un altro appuntamento targato Gerry Scotti, ormai diventato uno di famiglia per molti e uno dei suoi game show storici, "Chi vuol essere milionario". La trasmissione tornerà in onda in prima serata la domenica, dal 7 al 28 dicembre, occasione per ritrovarsi con amici e familiari sul divano di casa nei giorni di festa e restare con il fiato sospeso domanda dopo domanda. Si tratta di puntate inedite, in onda a cinque anni di distanza dall’ultima volta, destinate a entrare nella storia: come ha rivelato Davide Maggio, infatti, ci sarà chi vincerà un milione di euro!

Nella stessa serata, ma nella fascia preserale è previsto poi il ritorno di un altro game portato al successo dallo zio Gerry, "Caduta Libera", che sostituirà "Avanti un altro", ma con un volto differente al timone. Il conduttore, infatti, in accordo con Mediaset ha scelto di concentrarsi sugli altri impegni, ma è ben felice di poter consegnare il format a un volto che è da poco approdato nell’azienda di Cologno Monzese, Max Giusti. A differenza di quanto accaduto nelle altre edizioni, però, lui non sarà solo: al suo fianco ci sarà infatti Isobel Kinnear, ballerina che si è fatta conoscere ad "Amici", dove oggi era una delle professioniste, che ha accettato di iniziare questa nuova avventura con grande entusiasmo: Sarà la nuova Samira, ormai amatissima dai telespettatori? Il game si prepara a dover affrontare una sfida importante, provare a sottrarre a "L’Eredità" lo scettro di programma più visto nella fascia preserale, quella in cui tanti sono davanti alla Tv all’ora di cena, per questo possono avere bisogno di una presenza rassicurante e piacevole. Fino a qualche tempo fa pochissimi pensavano che "La Ruota" potesse superare "Affari Tuoi" e Stefano De Martino, e invece questo è accaduto, quindi niente può essere davvero impossibile.

"La Ruota della Fortuna" ovviamente non abbandonerà i telespettatori, ben sapendo come siano in tanti ad attenderla all’ora di cena, pronti a indovinare con i concorrenti le frasi delle varie manches e a sperare con loro che possano ottenere vincite importanti.

Mediaset, show per tutta la famiglia

Non potranno ovviamente mancare in casa Mediaset a dicembre 2025 anche gli appuntamenti che permetteranno di divertirsi ed emozionarsi grazie a show adatti a tutta la famiglia.

Si parte con "Una, nessuna, centomila", il concerto evento che si è tenuto lo scorso settembre a Piazza del Plebiscito a Napoli, organizzato per la prima volta al Sud Italia e prodotto da Friends TV, che sarà trasmesso su Canale 5 l’11 dicembre. A condurre sarà Fiorella Mannoia, presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila, nata in seguito all’omonimo evento live del 2022, affiancata da Amadeus.

Sono stati inoltre confermati anche i due tradizionali concerti del 24 e 31 dicembre: nella serata della Vigilia di Natale a intrattenere il pubblico di Canale 5 ci sarà Il Volo, mentre nell’ultima serata dell’anno spetterà a Federica Panicucci traghettare il pubblico verso il 2026. Il 25 dicembre sarà trasmesso il classico Concerto di Natale.

I classici film di Natale

L’atmosfera di festa si avvertirà in maniera ancora più forte grazie ad alcuni film che rappresentano dei veri classici di questo periodo, spesso visti e rivisti, ma che gustiamo con piacere ancora una volta. Alla vigilia di Natale su Italia 1 non poteva quindi mancare l’ormai classico "Una poltrona per due", con Eddie Murphy e Dan Aykroyd, è praticamente impossibile pensare a un 24 dicembre senza questa pellicola.

Spazio poi anche ad altri titoli amatissimi, quali "Mamma ho perso l’aereo", "Mamma ho perso l’aereo – Mi sono smarrito a New York", "Forrest Gump" "Miracolo nella 34esima strad"a e i vari film della saga di "Shrek".

Insomma, annoiarsi sarà praticamente impossibile, grazie a questa offerta la fine dell’anno sarà ancora più bella, sperando ovviamente che anche il 2026 possa regalarci momenti felici e sereni.

