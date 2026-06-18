Prison Break, il reboot sarà molto più oscuro e selvaggio di quanto ricordiate: tornano anche vecchie conoscenze Il ritorno di Prison Break su Hulu punta tutto su una protagonista femminile inedita e un'atmosfera più dark, senza rinunciare a qualche volto del passato.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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C’è un nuovo carcere, una nuova protagonista e una missione che potrebbe costare tutto. Il reboot di Prison Break è ufficialmente in produzione su Hulu, e chi è già sul set giura che questa versione non assomiglierà a nulla di ciò che abbiamo visto finora. La serie punta a territori narrativi nuovi e inesplorati, che non dovrebbero, però, essere ‘di troppo’. I fan storici, però, potrebbero avere una sorpresa: qualcuno del passato potrebbe tornare in questa nuova storia, a confermarlo Lukas Gage.

Prison Break, il reboot è ufficiale e Lukas Gage non ha dubbi: "Sarà una follia, un’esperienza selvaggia"

Una delle serie più amate di sempre, Prison Break, tornerà con un reboot annunciato da Hulu lo scorso ottobre. La nuova storia è ambientata nello stesso universo dell’originale e segue un’ex soldatessa che diventa agente penitenziaria in uno dei carceri più pericolosi degli Stati Uniti, determinata a spingersi al limite per una persona che ama. Le riprese sono già iniziate e, secondo l’attore Lukas Gage, potrebbero esserci anche ritorni di vecchi personaggi. Gage, che interpreta Jackson, un politico alle prime armi con una campagna congressuale in corso, ha spiegato che il progetto vuole essere un omaggio alla serie originale: "Vogliamo rendere omaggio alla fantastica serie tv che ho amato sin da piccolo", aggiungendo che il passaggio allo streaming permette di "spingerci oltre e diventare davvero cupi. Sarà una follia, un’esperienza selvaggia".

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Al momento il cast è quasi interamente nuovo e non è previsto il ritorno di Michael Scofield, anche per la scelta di Wentworth Miller di non interpretare più ruoli eterosessuali. Tuttavia, Gage ha lasciato aperta la possibilità di rivedere "un paio di volti noti". Il reboot includerà anche attori caratteristi di grande esperienza, tra cui Margo Martindale e inoltre, Gage, con grande entusiasmo, ha definito il progetto "un sogno per qualsiasi attore caratterista".

Prison Break di cosa parla l’iconica serie degli anni 2000

La serie segue la storia dei fratelli Lincoln Burrows e Michael Scofield. Quando Lincoln viene accusato dell’omicidio di Terrence Steadman, fratello del vicepresidente degli Stati Uniti, viene incarcerato nel penitenziario di Fox River e condannato a morte. Convinto della sua innocenza e certo che sia vittima di un complotto, Michael elabora un piano per salvarlo. Per poterlo mettere in atto, si fa arrestare volontariamente e rinchiudere nella stessa prigione del fratello. Da quel momento ha inizio un’audace evasione che coinvolgerà entrambi e altri detenuti, dando vita a una lunga e pericolosa fuga alla ricerca della libertà e della verità.

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