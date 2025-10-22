La serie Tv preferita di Jannik Sinner arriva su Disney+ in una versione inedita: confermato il reboot Dopo il successo della serie originale, Hulu e Disney+ lanciano il reboot di una delle serie più apprezzate di sempre e la preferita di Jannik Sinner.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Una delle serie più amate e apprezzate di sempre sta per tornare con un reboot confermato da Hulu. Il cast e la storia saranno completamente nuovi e, di questa notizia, sarà felice anche Jannik Sinner. Perché lo diciamo? Perché, a quanto pare, la serie di cui vi parleremo è anche la preferita del tennista italiano. Curiosi di sapere di quale si tratta? Proseguite la lettura e lo scoprirete.

Prison Break, la serie preferita di Jannik Sinner avrà un reboot: cosa sappiamo

Ebbene sì, anche i grandi campioni hanno una serie preferita e quella di Jannik Sinner è Prison Break. A tal proposito, una notizia delle ultime ore potrebbe fare molto piacere al tennista italiano: Hulu ha confermato ufficialmente il reboot della serie, che sarà ambientata nello stesso universo del celebre drama di Fox ma con cast e storia nuovi, è stata confermata per una stagione completa. Racconta la storia di Cassidy (Emily Browning), ex soldato diventata guardia carceraria, che accetta un lavoro in una delle prigioni più pericolose d’America per proteggere qualcuno che ama. Nel cast anche Drake Rodger, Lukas Gage, Clayton Cardenas, JR Bourne, Georgie Flores e Myles Bullock. La serie è sviluppata da Elgin James (Mayans M.C.), che sarà showrunner, produttore esecutivo, sceneggiatore e regista del pilot, affiancato dai produttori esecutivi della serie originale: Dawn Olmstead, Paul Scheuring, Marty Adelstein e Neal Moritz.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La serie originale, andata in onda su Fox dal 2005 al 2009 per quattro stagioni, narrava le vicende di Lincoln Burrows (Dominic Purcell), condannato a morte per un crimine non commesso, e di suo fratello Michael Scofield (Wentworth Miller), che organizza l’evasione tatuandosi le planimetrie del carcere. La serie riscosse grande successo e ottenne una candidatura ai Golden Globe. Dopo un revival nel 2017 e alcuni progetti cancellati nel 2019, la saga ha avuto anche un film TV (The Final Break) e uno spin-off mobile (Proof of Innocence). Il nuovo Prison Break debutterà su Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ a livello internazionale. Tutti gli episodi della serie originale sono già disponibili sulla piattaforma Disney+.

Le parole di Sinner sulla serie Prison Break

Come in molti sanno, Sinner è tifoso del Milan, grande appassionato di Prison Break e della musica di Eminem, e ama sushi, pizza, cioccolato e caramelle. Poco prima della finale agli Australian Open, intervistato da un giornalista, Sinner ha parlato proprio delle serie che sta guardando e quella che vorrebbe tornare a guardare: "Sto continuando a guardare Animal Kingdom perché la posso solo guardare qua o in Canada. Poi, comunque, vorrei tornare a guardare Prison Break perché è da un bel po’ che non la guardo e quindi niente". Poi, rispondendo a una domanda del giornalista sulla musica, ha proseguito: "La musica la stiamo cambiando, quindi non c’è una canzone preferita che canto sotto la doccia agli Australian Open".

Potrebbe interessarti anche