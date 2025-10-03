Il principe William già pensa a quando sarà Re: "Farò dei cambiamenti". Poi il dolore per la malattia di Kate Middleton Il futuro re, William, confessa i piani per cambiare la monarchia, svela i timori per George e ricorda la dura prova vissuta accanto a Kate durante la malattia.

Il principe William si confessa come mai prima d’ora, raccontando sogni, paure e il futuro che immagina per la monarchia britannica. In un nuovo episodio del programma The Reluctant Traveller di Eugene Levy, l’erede al trono d’Inghilterra ha parlato apertamente della sua famiglia, dei suoi tre figli e del ruolo che lo attende, lasciando intravedere l’idea di un regno diverso, più vicino alle persone e lontano dagli errori del passato. Un dialogo intimo che rivela anche fragilità inaspettate, le riflessioni su un presente pieno di sfide e la sofferenza per la malattia della moglie Kate.

L’intervista del principe William a The Reluctant Travaller: come cambierà la monarchia

Il principe William, erede al trono d’Inghilterra, si racconta nel programma The Reluctant Traveller di Eugene Levy, parlando della sua famiglia, della monarchia e dei suoi progetti futuri. William ha sottolineato sin da subito che la cosa più importante della sua vita è la sua famiglia, e che per lui conta crescere George, Charlotte e Louis "in una casa felice, sana e stabile". Non vuole ripetere gli errori dei suoi genitori: "Prendi questa esperienza, impari da essa e cerchi di assicurarti di non commettere gli stessi errori". Parlando della monarchia, spiega: "Penso di poter dire con certezza che il cambiamento è nella mia agenda. Un cambiamento per sempre. E lo accolgo e lo apprezzo, non lo temo". Intende ridurre sprechi e fasti, rendendo le cerimonie come l’incoronazione più sobrie e significative. Il principe ha riflettuto anche sul futuro del figlio George: "Ovviamente, voglio creare un mondo in cui mio figlio sia orgoglioso di ciò che facciamo, un mondo e un lavoro che abbiano un impatto positivo sulla vita delle persone. A condizione che non si torni ad alcune delle pratiche del passato con cui io e Harry siamo cresciuti, e farò tutto il possibile per evitare di ricadere in quella situazione". Nel corso della puntata, ha ricordato con affetto i nonni, la regina Elisabetta II e il principe Filippo: "In realtà sì, mi mancano mia nonna e mio nonno… Per me Windsor è lei. Amava questo posto, ci trascorreva la maggior parte del tempo".

William, le parole sul periodo difficile della moglie Kate

Durante l’intervista, William ha descritto anche la vita familiare con Kate: accompagnano i figli a scuola, cenano insieme ogni sera e rispettano una "regola ferrea" che vieta l’uso del cellulare. Louis ama il trampolino, Charlotte il balletto e il basket, George il calcio e l’hockey. Non manca un riferimento al momento difficile vissuto dalla sua famiglia con le diagnosi di cancro di Carlo e Kate: "Forse pensi dentro di te: ‘Non succederà a noi, andrà tutto bene.’ Perché credo che bisogna essere positivi", ha aggiunto: "Ma quando succede a te, allora ti porta in luoghi non proprio piacevoli. Quando ti rendi conto all’improvviso che il tappeto – il tappeto metaforico – può esserti tirato via da sotto i piedi molto rapidamente, in qualsiasi momento, questo cambia tutto". Infine, ribadisce l’approccio educativo che condivide con la moglie: "Parliamo delle cose che ci preoccupano e di quelle che ci turbano". Secondo William, questo li ha aiutati a sostenere i figli durante la malattia della madre.

