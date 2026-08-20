Il principe Harry e Meghan Markle tornano nel Regno Unito: la decisione a sorpresa dopo i problemi con Netflix
Il principe inglese e sua moglie lasciano la California (momentaneamente) per tornare nel Regno Unito dopo alcuni problemi con la piattaforma streaming e non solo
Il principe Harry e Meghan Markle sono pronti a tornare nel Regno Unito. La coppia lascerà momentaneamente la California, dopo ben sei anni, insieme ai figli, e stando a quanto fa sapere People, sarà anche per un periodo lungo. La coppia manterrà comunque la casa di Montecito, mentre non si sa ancora dove andrà ad abitare una volta arrivata in Gran Bretagna.
A quanto pare, Re Carlo è già stato informato della scelta, anche se questo rientro non cambierà il loro ruolo: Harry e Meghan continueranno a non svolgere compiti ufficiali per la famiglia reale.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Problemi per Harry e Meghan Markle: i rapporti incrinati con Netflix e non solo
Negli Stati Uniti la vita della coppia ha avuto diversi alti e bassi, soprattutto dal punto di vista lavorativo. La loro società di produzione, la Archewell Productions, ha fatto molta fatica a far decollare film e serie TV, concentrandosi negli ultimi tempi soprattutto su As Ever, il marchio di lifestyle fondato da Meghan. Nonostante le difficoltà e le indiscrezioni su un rapporto ormai incrinato con Netflix – con cui collaborano dal 2020 con scarsi risultati – la società non chiuderà. Nonostante i sei anni di quasi totale inattività, che hanno perciò scatenato il malumore della società di streaming, il contratto con Netflix resta valido.
Il nuovo progetto di Harry e Meghan
La coppia sta infatti lavorando all’adattamento cinematografico di un libro di memorie sulla guerra in Afghanistan, intitolato No Way Out. La sceneggiatura è stata affidata a Matt Charman, autore già candidato all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale con il film Il ponte delle spie (diretto da Steven Spielberg).
Il libro racconta la storia vera della Easy Company, un’unità dell’esercito britannico (composta da paracadutisti e Royal Irish Rangers) guidata dallo stesso Jowett nel 2006. Inviati nella provincia di Helmand, in Afghanistan, i soldati avevano il compito di difendere il centro distrettuale di Musa Qala. Rimasti isolati e in forte inferiorità numerica, i soldati si ritrovarono sotto un lungo assedio dei Talebani, resistendo per 21 giorni e 21 notti di combattimenti serrati, attacchi continui e risorse ridotte al minimo.
Potrebbe interessarti anche
Harry e Meghan fanno incontrare i figli con Re Carlo per la prima volta in 4 anni: il gesto che non passa inosservato
I Sussex hanno scelto di presentarsi a Highgrove con i loro figli per una riunione s...
Harry Potter 2, finalmente sappiamo chi sarà Gilderoy Allock: ecco il volto del professore che farà impazzire Hogwarts
La seconda stagione di Harry Potter si prepara a introdurre Gilderoy Lockhart, il va...
The Lincoln Lawyer, la storia non è finita: Netflix rilancia la serie ma punta tutto su un nuovo protagonista
La storia della celebre serie continuerà anche dopo la quinta stagione: Netflix lanc...
“Ho avuto un crollo, è stato un momento di disperazione”: Jessie Cave e la svolta dopo Harry Potter: come OnlyFans le ha salvato la vita
L’attrice che interpretava Lavender Brown racconta la svolta economica dopo l’addio ...
Back to Hogwarts 2026: Venezia celebra Harry Potter con un evento speciale per il 25° anniversario della Pietra Filosofale
Il primo settembre torna l’appuntamento dedicato ai fan della saga: tra il 25° anniv...
Harry Styles, annullato il concerto per “motivi di salute”: il comunicato spaventa i fan, come sta
Il cantante britannico è stato costretto a cancellare la data di San Paolo a causa d...
Clementino casca giù dal palco a Ischia: "Sono un Ninja", l’estate (nera) degli scivoloni dopo Noemi e Harry Styles
Il rapper campano è caduto nel corso di un'esibizione a Casamicciola Terme, il 2 ago...
Stasera in tv (1 agosto), Bonolis rilancia Ciao Darwin contro il mito di Clint Eastwood e gli Europei di Tuffi da Parigi
Cosa vedere stasera? La soap La promessa su Rete 4 sfida l’avventura di Jurassic Par...