Il principe Harry e Meghan Markle tornano nel Regno Unito: la decisione a sorpresa dopo i problemi con Netflix Il principe inglese e sua moglie lasciano la California (momentaneamente) per tornare nel Regno Unito dopo alcuni problemi con la piattaforma streaming e non solo

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Il principe Harry e Meghan Markle sono pronti a tornare nel Regno Unito. La coppia lascerà momentaneamente la California, dopo ben sei anni, insieme ai figli, e stando a quanto fa sapere People, sarà anche per un periodo lungo. La coppia manterrà comunque la casa di Montecito, mentre non si sa ancora dove andrà ad abitare una volta arrivata in Gran Bretagna.

A quanto pare, Re Carlo è già stato informato della scelta, anche se questo rientro non cambierà il loro ruolo: Harry e Meghan continueranno a non svolgere compiti ufficiali per la famiglia reale.

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Problemi per Harry e Meghan Markle: i rapporti incrinati con Netflix e non solo

Negli Stati Uniti la vita della coppia ha avuto diversi alti e bassi, soprattutto dal punto di vista lavorativo. La loro società di produzione, la Archewell Productions, ha fatto molta fatica a far decollare film e serie TV, concentrandosi negli ultimi tempi soprattutto su As Ever, il marchio di lifestyle fondato da Meghan. Nonostante le difficoltà e le indiscrezioni su un rapporto ormai incrinato con Netflix – con cui collaborano dal 2020 con scarsi risultati – la società non chiuderà. Nonostante i sei anni di quasi totale inattività, che hanno perciò scatenato il malumore della società di streaming, il contratto con Netflix resta valido.

Il nuovo progetto di Harry e Meghan

La coppia sta infatti lavorando all’adattamento cinematografico di un libro di memorie sulla guerra in Afghanistan, intitolato No Way Out. La sceneggiatura è stata affidata a Matt Charman, autore già candidato all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale con il film Il ponte delle spie (diretto da Steven Spielberg).

Il libro racconta la storia vera della Easy Company, un’unità dell’esercito britannico (composta da paracadutisti e Royal Irish Rangers) guidata dallo stesso Jowett nel 2006. Inviati nella provincia di Helmand, in Afghanistan, i soldati avevano il compito di difendere il centro distrettuale di Musa Qala. Rimasti isolati e in forte inferiorità numerica, i soldati si ritrovarono sotto un lungo assedio dei Talebani, resistendo per 21 giorni e 21 notti di combattimenti serrati, attacchi continui e risorse ridotte al minimo.

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