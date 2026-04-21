Prince, dieci anni fa la morte tragica (e ancora misteriosa): una playlist da ascoltare per celebrare il mito Il 21 aprile 2016 si spegneva una delle icone della musica statunitense, vera e propria sintesi di tantissimi generi grazie alla sua poliedricità: la storia

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il mondo della musica ricorda Prince. Esattamente dieci anni fa, infatti, veniva a mancare una delle stelle più splendenti del firmamento della musica statunitense. Il 21 aprile del 2016 la scomparsa del ‘folletto di Minneapolis’ arrivò come un fulmine a ciel sereno e avvolta da un’aura di mistero, forse mai davvero svelato fino alla chiusura delle indagini nel 2018. A dieci anni dalla sua morte, non c’è modo migliore di omaggiare il mito di Prince se non attraverso la sua musica. Scopriamo tutta la sua storia.

Prince, dieci anni fa moriva una leggenda della musica

Nato nel 1958 a Minneapolis da genitori musicisti, Prince Rogers Newton si dimostrò un vero e proprio enfant prodige, con una padronanza della musica e dei suoi strumenti fuori dal comune fin da giovanissimo. A soli vent’anni firmò il suo primo contratto discografico con la Warner, che gli diede carta bianca anche come produttore del suo disco d’esordio, in cui suonò oltre 27 strumenti diversi proprio grazie alla sua poliedricità. Quest’ultima non può che fare rima con prolificità, dal momento che in carriera Prince firmerà ben 39 album in studio. Con 1999 raggiunse per la prima volta la top10 statunitense, nel 1984 con Purple Rain arrivò la consacrazione definitiva (oltre al Premio Oscar per la colonna sonora dell’omonimo film), a cui seguirono tantissime hit. Il 21 aprile del 2016, a 57 anni, venne trovato senza vita nell’ascensore della sua residenza alle porte di Minneapolis. Dall’autopsia fu ricostruita poi la causa del decesso (una overdose accidentale di Fentanyl) e le indagini si chiusero solo nel 2018, di fronte all’impossibilità di rintracciare chi vendette al ‘folletto di Minneapolis’ gli antidolorifici contraffatti.

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Una playlist per ricordare il mito di Prince: i grandi successi

In una discografia immensa frutto del suo genio musicale, Prince si è mosso tra tantissimi generi, rimanendo sempre fedelissimo alle sue influenze black. La musica di Prince è una vera e propria sintesi di vari generi, un crossover dal funk al pop fino al rock. Ecco 10 canzoni per celebrare il ‘folletto di Minneapolis’ a dieci anni dalla sua tragica scomparsa, dalle prime hit fino alle canzoni più iconiche. Si va da ‘When Doves Cry’ (la sua prima grande hit) all’iconica ‘Purple Rain’, simbolo della sua carriera, passando per il puro funk-pop minimalista di ‘Kiss’ e la più intima ‘The Most Beautiful Girl in the World’. C’è poi spazio per l’art-rock di ‘Raspberry Beret’, il riff rock ribelle di ‘Let’s Go Crazy’ e la più sperimentale ‘Sign o’ the Times’, ma anche ‘Little Red Corvette’, uno dei suoi primi grandi successi mainstream.

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