Primo Maggio 2026 in TV, il Concertone di Roma e tutti gli appuntamenti sul piccolo schermo: grande attesa per Arisa, Big Mama e Spollon
L'evento, in diretta su Rai 3, vede tantissimi cantanti sul palco, tra big e nuove generazioni, con una lineup particolarmente ampia e trasversale.
Il 1° maggio 2026 torna uno degli eventi più seguiti della televisione italiana: una giornata che unisce musica, impegno civile e intrattenimento, con il tradizionale Concertone di Roma al centro del palinsesto e una serie di programmi speciali dedicati alla Festa dei Lavoratori.
Anche quest’anno sarà protagonista assoluto sul palco di Roma, in programma venerdì 1° maggio in Piazza San Giovanni in Laterano. L’evento, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, resta il più grande appuntamento gratuito di musica live in Italia. L’inizio è fissato intorno alle ore 15, con una lunga maratona musicale che proseguirà fino alla sera inoltrata.
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Il Concertone sarà trasmesso: in diretta su Rai 3, in simulcast su Rai Radio 2, in streaming su RaiPlay e anche su Rai Italia per il pubblico all’estero. I cantanti sul palco si alterneranno tra big e nuove generazioni e la lineup 2026 è particolarmente ampia e trasversale, capace di mescolare grandi nomi della musica italiana e nuove voci della scena contemporanea.
Se volete scoprire tutti gli artisti che si esibiranno e gli altri appuntamenti in Tv, trovare tutto nel Video!
Guida TV
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07 Maggio 2026
Ore 14Rai 2
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