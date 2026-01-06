Primo Appuntamento 2026, Flavio Montrucchio riparte su Real Time: cast, anticipazioni, cosa vedremo
L’amore torna protagonista su Real Time con i nuovi episodi del dating show di Flavio Montrucchio. Ecco cosa aspettarsi e perché non farsi scappare questa nuova stagione.
-
1/6
Primo Appuntamento: un nuovo inizio
Con l’arrivo del nuovo anno riparte anche Primo Appuntamento, il programma che più di ogni altro ha costruito nel tempo un racconto riconoscibile e delicato dell’amore televisivo. Dal 6 gennaio, ogni martedì alle 21:30 su Real Time, il dating condotto da Flavio Montrucchio torna con una nuova stagione che promette incontri, aspettative e quella tensione leggera che precede ogni primo appuntamento, quando tutto è ancora possibile e nulla è scontato.
-
2/6
Il ritorno di Flavio Montrucchio, padrone di casa
A fare gli onori di casa è ancora una volta Flavio Montrucchio, presenza ormai imprescindibile del programma. È lui ad accogliere i single all’ingresso del ristorante, a rompere il ghiaccio con poche parole misurate, a osservare con discrezione ciò che accade durante la serata.
-
3/6
La villa d’epoca alle porte di Tivoli
Anche in questa stagione, la cornice resta quella dell’elegante villa d’epoca alle porte di Tivoli, ormai simbolo del programma. Dove i partecipanti possono concentrarsi solo sull’incontro che hanno di fronte.
-
4/6
Il fulcro dello show: una cena vera ripresa in tempo reale
Il cuore di Primo Appuntamento resta invariato: una cena autentica, ripresa in tempo reale da telecamere nascoste, senza copioni o interferenze. A emergere sono le conversazioni, i silenzi, le prime impressioni e le emozioni che accompagnano l’incontro. Il racconto si costruisce attraverso le parole dei single, ma anche attraverso ciò che resta non detto dopo l'appuntamento.
-
5/6
Torna anche il rituale dell’aperitivo e il ruolo di Mauro
Prima di sedersi a cena, gli ospiti vengono accompagnati al bancone per l’aperitivo, affidato come sempre al barman Mauro. È un passaggio chiave e carico di tensione e aspettative: il momento in cui entrambi si vedono e si tiene lo scambio di battute che prepara all’incontro, osservato con attenzione anche da Montrucchio.
-
6/6
Storie personali e prime impressioni
Durante e dopo l’appuntamento, trovano spazio i racconti delle vicende personali dei single, le loro speranze e le reazioni a caldo. Il programma alterna la cena ai commenti raccolti prima e dopo l’incontro, tra emozioni immediate e riflessioni più intime.
Potrebbe interessarti anche
La Rai del 2026: il gran rifiuto di De Martino e Barbara D’Urso regina in prime time
Nuovo anno, nuova programmazione: la rete ammiraglia pensa già al futuro tra new ent...
Dopo 25 anni, George Clooney torna sullo schermo con il film più atteso di sempre e il cast storico della trilogia originale
Dopo decenni, la squadra simbolo del cinema torna compatta nella saga diretta Steven...
Radio, Annalisa apre il 2026 sul podio: con lei Jovanotti (a sorpresa) e Taylor Swift
La cantante ligure si conferma protagonista del panorama musicale italiano, mentre L...
Mediaset nel 2026: Veronica Gentili ‘dimezzata’, Bianca Berlinguer cambia rete
Il nuovo anno del Biscione vedrà tante conferme, da Maria De Filippi a Striscia la N...
Amici 25, oggi 4 gennaio niente puntata: il nuovo calendario del 2026 (e lo sprint verso il serale)
Amici 25 resta in pausa invernale: oggi niente puntata su Canale 5, ma la ripresa è ...
Rai 2026, cosa ci aspetta: Don Matteo 15 inizia tra polemiche, Fabio Volo diventa conduttore
Il nuovo anno porta con sé anche nuovi progetti televisivi e grandi novità per la re...
Sanremo 2026, troppo presto per stroncare il cast: vi dice qualcosa Lucio Corsi?
Troppi sconosciuti? Anche Mahmood, Lucio Corsi, Dargen D’Amico, Tananai e tanti altr...
Sanremo 2026, spazio a Belen (ma senza condurre). E da Ballando sfumano le chance per Fialdini, Delugu e D'Urso
Il Festival di Sanremo continua a far parlare di sé, tra ipotesi che sfumano, nomi c...