L’amore torna protagonista su Real Time con i nuovi episodi del dating show di Flavio Montrucchio. Ecco cosa aspettarsi e perché non farsi scappare questa nuova stagione.

Discovery. 1 /6 Primo Appuntamento: un nuovo inizio Con l’arrivo del nuovo anno riparte anche Primo Appuntamento, il programma che più di ogni altro ha costruito nel tempo un racconto riconoscibile e delicato dell’amore televisivo. Dal 6 gennaio, ogni martedì alle 21:30 su Real Time, il dating condotto da Flavio Montrucchio torna con una nuova stagione che promette incontri, aspettative e quella tensione leggera che precede ogni primo appuntamento, quando tutto è ancora possibile e nulla è scontato.

2 /6 Il ritorno di Flavio Montrucchio, padrone di casa A fare gli onori di casa è ancora una volta Flavio Montrucchio, presenza ormai imprescindibile del programma. È lui ad accogliere i single all’ingresso del ristorante, a rompere il ghiaccio con poche parole misurate, a osservare con discrezione ciò che accade durante la serata.

3 /6 La villa d’epoca alle porte di Tivoli Anche in questa stagione, la cornice resta quella dell’elegante villa d’epoca alle porte di Tivoli, ormai simbolo del programma. Dove i partecipanti possono concentrarsi solo sull’incontro che hanno di fronte.

4 /6 Il fulcro dello show: una cena vera ripresa in tempo reale Il cuore di Primo Appuntamento resta invariato: una cena autentica, ripresa in tempo reale da telecamere nascoste, senza copioni o interferenze. A emergere sono le conversazioni, i silenzi, le prime impressioni e le emozioni che accompagnano l’incontro. Il racconto si costruisce attraverso le parole dei single, ma anche attraverso ciò che resta non detto dopo l'appuntamento.

5 /6 Torna anche il rituale dell’aperitivo e il ruolo di Mauro Prima di sedersi a cena, gli ospiti vengono accompagnati al bancone per l’aperitivo, affidato come sempre al barman Mauro. È un passaggio chiave e carico di tensione e aspettative: il momento in cui entrambi si vedono e si tiene lo scambio di battute che prepara all’incontro, osservato con attenzione anche da Montrucchio.