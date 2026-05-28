Robert Pattinson torna a caccia in Primetime: ora le prede sono ben più pericolose dei vampiri di Twilight
Il teaser trailer del film Primetime svela Robert Pattinson nel ruolo di Chris Hansen: il giornalista che ha cambiato per sempre la storia della tv americana.
Robert Pattinson torna a sorprendere. Dopo i ruoli oscuri che hanno ridefinito la sua carriera post-Twilight, l’attore britannico si cala nei panni di Chris Hansen, il volto televisivo che negli anni Duemila smascherava pedofili in diretta su NBC. A24 ha diffuso le prime immagini provenienti dal teaser trailer di Primetime, film diretto da Lance Oppenheim, e il risultato è già inquietante: Pattinson incarna perfettamente il presentatore che con poche, gelide domande metteva alle strette i suoi "ospiti". Vediamo insieme tutti i dettagli.
Primetime, Robert Pattinson è inquietante nel teaser trailer del nuovo film: di cosa parla
Nelle scorse ore, A24 ha rilasciato il primo teaser trailer di Primetime, diretto da Lance Oppenheim e scritto da Ajon Singh, con Robert Pattinson nei panni di Chris Hansen, il conduttore di To Catch a Predator. Il film segue Hansen nel 2006, all’apice della popolarità del suo programma su Dateline NBC, in cui smascherava presunti pedofili con l’aiuto di agenti sotto copertura che si fingevano minorenni online. Il trailer, girato a schermo diviso, mostra Pattinson alle prese con i celebri confronti di Hansen, con dialoghi familiari a chiunque abbia visto lo show. Il tono richiama quello di Nightcrawler (2014), lasciando intuire uno sguardo critico sull’etica del programma, in linea con il documentario Predators (2025) di David Osit. Nel cast anche:
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
- Merritt Wever
- Skyler Gisondo
- Phoebe Bridgers
Per Pattinson si tratta di uno dei tanti film in uscita nell’ultimo periodo, tra cui Die My Love con Jennifer Lawrence, The Drama con Zendaya, l’Odissea di Nolan e Dune 3. Primetime arriverà nelle sale in autunno, senza ancora una data ufficiale.
Robert Pattinson e la dichiarazione su Batman: perché, secondo lui, è il supereroe più importante
Come sapete, Pattinson sarà il protagonista anche di The Batman Part II, le cui riprese inizieranno a Londra quest’estate e il film arriverà nelle sale nel 2027, oltre cinque anni dopo l’uscita del primo capitolo. Nel frattempo, l’attore ha parlato del suo legame con Batman, definendolo "il nonno dei supereroi" e sottolineando l’importanza storica e culturale del personaggio. L’attore ha spiegato di sentire il peso dell’eredità lasciata dai precedenti film e di voler rendere giustizia al ruolo, evitando di "rovinare tutto": "Da quando ho iniziato a interpretare il ruolo, ho riflettuto sul suo retaggio. C’è qualcosa in quel volto che è molto profondo e primordiale. Crea un legame con le persone, con i bambini, con gli adulti e anche con l’eredità dei film. Voglio dire, sono stati incredibilmente fortunati per come hanno iniziato e per i registi che sono stati attratti dal personaggio. E così hanno realizzato tantissimi film su Batman davvero fantastici, e tutti vogliono contribuire a questa eredità. Nessuno vuole essere quello che rovina tutto"
Pattinson ha anche raccontato che ottenere la parte è stato come "scalare l’Everest", ricordando quanto desiderasse interpretare il Cavaliere Oscuro. Infine ha espresso grande stima per Matt Reeves, lodando la sua capacità di realizzare blockbuster intelligenti e coinvolgenti.
Potrebbe interessarti anche
Ulisse tra mostri e incubi: Robert Pattinson diventa una guida nell’Odissea di Nolan e Matt Damon è inarrestabile
Svelato il nuovo trailer di Odissea, film di Christopher Nolan: Robert Pattinson gui...
Robert Pattinson torna nel suo ruolo più amato dopo The Drama: "Non vedo l'ora di farlo di nuovo"
Dopo il tour promozionale di The Drama, Robert Pattinson si prepara a tornare nei pa...
Roma incorona Zendaya e Robert Pattinson: gli 'sposini' nella Capitale per l'incontro col sindaco Gualtieri
Il Sindaco Roberto Gualtieri ha ricevuto le star internazionali nella Sala Rossa per...
Scarlett Johansson 'tradisce' la Marvel: sarà la star del film più atteso del 2027
La diva di Hollywood cambia fazione e infiamma la rivalità tra i due colossi dei sup...
The Drama, quando esce il film che racconta la storia d'amore tra Zendaya e Robert Pattinson
Zendaya e Robert Pattinson protagonisti di una storia d'amore e un oscuro matrimonio...
Robert Pattinson, retroscena scottanti: le chiamate notturne a Zendaya e la stoccata all'ex fidanzata
Robert Pattinson ha svelato un retroscena imbarazzante di The Drama e lanciato anche...
Kristen Stewart ritrova l’ombra di Twilight: torna tra i vampiri nel nuovo thriller oscuro ed estremo, ma al suo fianco non c’è Robert Pattinson
Al via le riprese per Flesh of the Gods: Kristen Stewart e Wagner Moura reciteranno ...
The Drama, passione e segreti con Robert Pattinson e Zendaya nel trailer italiano del film: la confessione choc
Per la prima volta assieme sul set, i due attori inaugurano un sodalizio che prosegu...