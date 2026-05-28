Robert Pattinson torna a caccia in Primetime: ora le prede sono ben più pericolose dei vampiri di Twilight Il teaser trailer del film Primetime svela Robert Pattinson nel ruolo di Chris Hansen: il giornalista che ha cambiato per sempre la storia della tv americana.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Robert Pattinson torna a sorprendere. Dopo i ruoli oscuri che hanno ridefinito la sua carriera post-Twilight, l’attore britannico si cala nei panni di Chris Hansen, il volto televisivo che negli anni Duemila smascherava pedofili in diretta su NBC. A24 ha diffuso le prime immagini provenienti dal teaser trailer di Primetime, film diretto da Lance Oppenheim, e il risultato è già inquietante: Pattinson incarna perfettamente il presentatore che con poche, gelide domande metteva alle strette i suoi "ospiti". Vediamo insieme tutti i dettagli.

Primetime, Robert Pattinson è inquietante nel teaser trailer del nuovo film: di cosa parla

Nelle scorse ore, A24 ha rilasciato il primo teaser trailer di Primetime, diretto da Lance Oppenheim e scritto da Ajon Singh, con Robert Pattinson nei panni di Chris Hansen, il conduttore di To Catch a Predator. Il film segue Hansen nel 2006, all’apice della popolarità del suo programma su Dateline NBC, in cui smascherava presunti pedofili con l’aiuto di agenti sotto copertura che si fingevano minorenni online. Il trailer, girato a schermo diviso, mostra Pattinson alle prese con i celebri confronti di Hansen, con dialoghi familiari a chiunque abbia visto lo show. Il tono richiama quello di Nightcrawler (2014), lasciando intuire uno sguardo critico sull’etica del programma, in linea con il documentario Predators (2025) di David Osit. Nel cast anche:

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Merritt Wever

Skyler Gisondo

Phoebe Bridgers

Per Pattinson si tratta di uno dei tanti film in uscita nell’ultimo periodo, tra cui Die My Love con Jennifer Lawrence, The Drama con Zendaya, l’Odissea di Nolan e Dune 3. Primetime arriverà nelle sale in autunno, senza ancora una data ufficiale.

Robert Pattinson e la dichiarazione su Batman: perché, secondo lui, è il supereroe più importante

Come sapete, Pattinson sarà il protagonista anche di The Batman Part II, le cui riprese inizieranno a Londra quest’estate e il film arriverà nelle sale nel 2027, oltre cinque anni dopo l’uscita del primo capitolo. Nel frattempo, l’attore ha parlato del suo legame con Batman, definendolo "il nonno dei supereroi" e sottolineando l’importanza storica e culturale del personaggio. L’attore ha spiegato di sentire il peso dell’eredità lasciata dai precedenti film e di voler rendere giustizia al ruolo, evitando di "rovinare tutto": "Da quando ho iniziato a interpretare il ruolo, ho riflettuto sul suo retaggio. C’è qualcosa in quel volto che è molto profondo e primordiale. Crea un legame con le persone, con i bambini, con gli adulti e anche con l’eredità dei film. Voglio dire, sono stati incredibilmente fortunati per come hanno iniziato e per i registi che sono stati attratti dal personaggio. E così hanno realizzato tantissimi film su Batman davvero fantastici, e tutti vogliono contribuire a questa eredità. Nessuno vuole essere quello che rovina tutto"

Pattinson ha anche raccontato che ottenere la parte è stato come "scalare l’Everest", ricordando quanto desiderasse interpretare il Cavaliere Oscuro. Infine ha espresso grande stima per Matt Reeves, lodando la sua capacità di realizzare blockbuster intelligenti e coinvolgenti.

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