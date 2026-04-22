Prime Video, le uscite top di maggio 2026: Matilde Gioli e Cristiano Caccamo fanno squadra, Nicolas Cage diventa Spiderman
Un mese ricco di debutti tra amori complicati, ritorni attesi e missioni al limite: maggio 2026 su Prime Video promette grandi rivelazioni.
Le uscite di maggio 2026 su Prime Video portano una selezione variegata di titoli che spaziano dalla commedia romantica al fantasy, dal teen drama all’action internazionale. Il mese si presenta particolarmente ricco di novità, con produzioni originali e adattamenti attesi dal pubblico, capaci di coprire gusti molto diversi. Tra storie sentimentali, universi narrativi complessi e ritorni molto attesi, la piattaforma punta su un’offerta ampia e pensata per tutti.
Uscite Prime Video di maggio 2026: da Jack Ryan a Spiderman
Il mese si apre l’08 maggio con Non è un paese per single, una commedia romantica con Matilde Gioli e Cristiano Caccamo, ambientata in un villaggio toscano che mette al centro la vita di Elisa, madre single che si trova a gestire famiglia, lavoro e sentimenti inattesi. La storia si sviluppa attorno al ritorno di una vecchia conoscenza che sconvolge i suoi equilibri, tra scelte personali e destini intrecciati. Il 13 maggio arriva una doppia uscita: da una parte la terza stagione di Good Omens, che riporta in scena il duo formato da angelo e demone alle prese con nuove tensioni cosmiche, dall’altra Off Campus, teen drama ambientato nel mondo dell’hockey universitario, che racconta crescita personale, relazioni e amicizie tra giovani adulti.
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Il 15 maggio debutta It’s Not Like That, un drama familiare che segue due genitori single alle prese con il difficile equilibrio tra vita privata e responsabilità genitoriali, mentre il 20 maggio arriva il titolo più action del mese, Jack Ryan: Ghost War, che riporta il celebre agente CIA in una missione segreta legata a una pericolosa cospirazione internazionale. Chiude il mese il 27 maggio Spider-Noir, serie fantasy live-action ambientata in una New York degli anni ’30, dove un investigatore privato segnato dal passato si ritrova a confrontarsi con un mondo oscuro e pieno di segreti.
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