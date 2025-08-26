Prime Video, le uscite di settembre 2025: torna lo spin off di The Boys e i The Jackal fanno una pazzia
Tanti titoli interessanti che possono accontentare tutti i gusti, che ti piacciano le serie thriller o le commedie, scopri che cosa offre l'app di streaming di Prime.
Settembre porta con sé tante novità su Prime Video, con titoli che spaziano dal teen‑drama al thriller, passando per le serie italiane e le produzioni internazionali più attese. Un catalogo vario che sembra pensato per accompagnare il ritorno alla routine dopo l’estate, con storie intense e personaggi capaci di catturare l’attenzione.
Le uscite di settembre su Prime Video
Il mese si apre il 1° settembre con The Runarounds, teen‑drama musicale firmato dagli stessi autori di Outer Banks. La serie segue una band di ragazzi che inseguono il sogno della musica tra amicizie, rivalità e prime storie d’amore. Un titolo leggero ma intenso, pronto a conquistare gli appassionati del genere. Si passa poi al 4 settembre con Holiday Crush, reality italiano che promette colpi di scena, intrecci sentimentali e tanto spirito vacanziero. Un format tutto nostrano che mescola leggerezza e dinamiche di gruppo, ma sopratutto commentato con lo spirito e le battute dell’intera formazione dei The Jackal. Il 6 settembre è la volta di Confidence Queen, k‑drama che unisce azione e inganni, con al centro una truffatrice dal grande carisma che si muove tra intrighi e giochi di potere. Un titolo che mette insieme tensione e colpi di scena tipici delle produzioni coreane.
Il 10 settembre arrivano due novità molto diverse: La fidanzata, miniserie thriller‑drama dalle atmosfere cupe che esplora rapporti ossessivi e relazioni complicate, e Helluva Boss, la serie animata dark comedy che negli ultimi anni ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Il 12 settembre torna Every Minute Counts con la sua seconda stagione. La serie racconta dell’incredibile terremoto che ha bloccato il dottore Angel sotto me materie, mettendo a rischio la sua stessa vita.
Grande attesa per il 17 settembre, quando debutta la seconda stagione di Gen V, spin‑off di The Boys. Una serie irriverente e cruda che ha saputo costruirsi un seguito fedele e che promette nuovi sviluppi sul fronte di Godolkin University. Il 18 settembre sarà disponibile Belén, film argentino che porta su Prime Video un racconto drammatico e intenso, pronto a emozionare con la sua storia personale e universale allo stesso tempo. Chiude il mese, il 24 settembre, Hotel Costiera, serie italiana ambientata sulla Costiera Amalfitana, tra misteri familiari e paesaggi mozzafiato. Un prodotto che unisce il fascino del nostro Paese a una trama piena di tensione. Un settembre, insomma, che su Prime Video non lascia spazio alla noia.
