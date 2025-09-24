Trova nel Magazine
Prime Video, le uscite di ottobre 2025: dal ritorno degli idoli teen Noah e Nick, al film d'azione con Mark Wahlberg

Tanti nuovi titoli e graditi ritorni per la piattaforma streaming di Amazon: ecco i dettagli sulle serie, i film e i documentari in arrivo.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Ottobre su Prime Video si preannuncia come un mese ricco di novità, con titoli che spaziano dall’azione al documentario, dal teen drama all’animazione per adulti. Una programmazione variegata che cerca di parlare a pubblici diversi, offrendo storie intense, intrattenimento leggero e anche qualche sorpresa capace di far discutere.

Le uscite di settembre su Prime Video: da Play Dirty a E’ colpa nostra?

Si parte il 1° ottobre con Play Dirty – Triplo gioco, un thriller che mette al centro una rapina ad alto rischio e che porta sullo schermo tutta l’energia tipica del genere. Una produzione pensata per chi ama i colpi di scena e le atmosfere tese. Il 10 ottobre è invece il momento di John Candy: I Like Me, documentario dedicato a una delle figure più amate della commedia americana, capace di raccontare la sua carriera ma anche gli aspetti più intimi della sua vita.

A metà mese, il 16 ottobre, arriva È colpa nostra?, teen movie che chiude una trilogia molto seguita. Un film che punta tutto sulle emozioni forti, le scelte difficili e le dinamiche sentimentali che parlano direttamente al pubblico più giovane. Dal 22 ottobre si cambia registro con Harlan Coben’s Lazarus, miniserie mystery che unisce suspense e indagini familiari, in linea con lo stile avvincente dello scrittore che ha creato la storai originale.

Il 29 ottobre sarà un giorno importante con due uscite di peso: da una parte torna Hazbin Hotel con la seconda stagione, attesissima da chi ha seguito la serie animata per adulti, colorata, irriverente e sempre sopra le righe; dall’altra arriva Hedda, un film che rilegge in chiave moderna un grande classico teatrale, portando sullo schermo un personaggio femminile complesso e affascinante. Infine, il 31 ottobre, chiusura del mese con Tremembé, miniserie brasiliana che affonda le radici in storie vere legate al più pericoloso carcere della nazione.

Programmi

