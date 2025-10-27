Prime Video, le uscite di novembre 2025: torna il comico Tyler Perry e la serie teen europea super acclamata
ChatGPT ha detto: Dalle commedie romantiche ai mondi fantasy, passando per teen drama e animazione: Prime Video trasforma novembre in un mese di storie per tutti i gusti.
Novembre si preannuncia come un mese particolarmente interessante per gli abbonati a Prime Video, con una selezione di titoli che spazia tra commedie romantiche, serie teen, animazione e fantasy. La piattaforma di Amazon sembra voler accontentare tutti i gusti, offrendo storie leggere e avventurose, ma anche profonde e riflessive.
Le uscite di novembre su Prime Video
Ad aprire il mese ci pensa Tyler Perry’s Finding Joy, in uscita il 5 novembre, una commedia sentimentale che promette calore e buoni sentimenti. Protagonista è Joy, una stilista newyorkese dal talento sottovalutato e dal cuore un po’ ammaccato. Dopo l’ennesima delusione, decide di seguire il suo amore Colton in Colorado, ma una tempesta di neve e una rivelazione inaspettata cambiano tutto. Bloccata lontano da casa, Joy incontra Ridge, un uomo che le farà riscoprire la bellezza dell’imprevisto e la forza di ricominciare. Una storia perfetta per chi ama i film di Natale in anticipo, con la giusta dose di romanticismo e rinascita personale.
Dal 7 novembre arriva invece la seconda stagione di Maxton Hall: Il mondo tra di noi, l’attesissimo teen drama tedesco che ha conquistato gli spettatori con la storia d’amore tra Ruby e James. Dopo la notte trascorsa a Oxford, la loro relazione subisce una brusca frenata a causa di un evento inaspettato che sconvolge la famiglia di lui. La nuova stagione promette colpi di scena e momenti di grande intensità emotiva, mantenendo quell’equilibrio tra romanticismo e realismo che ha reso la serie un piccolo fenomeno internazionale.
Il 10 novembre tocca all’animazione con BAT-FAM, una serie pensata per famiglie ma capace di strappare un sorriso anche agli adulti. Batman, Alfred e il giovane Damian Wayne, il "Piccolo Batman", si trovano a convivere con nuovi e insoliti coinquilini a Wayne Manor. Tra situazioni assurde e personaggi eccentrici, la serie promette una lettura più leggera e ironica del mondo di Gotham, senza perdere il senso di avventura e affetto familiare.
A metà mese, dal 12 novembre, arriva Playdate, commedia d’azione con Kevin James e Alan Ritchson. Tutto parte da un tranquillo pomeriggio tra padri di famiglia, che si trasforma in una folle corsa per la sopravvivenza quando i protagonisti si ritrovano inseguiti da mercenari armati. Un mix di comicà e adrenalina, in cui il caos quotidiano incontra situazioni al limite del paradosso.
Chiude il mese The Mighty Nein, disponibile dal 19 novembre. Si tratta di una serie animata fantasy per un pubblico adulto che segue un gruppo di fuggitivi ed emarginati costretti a unire le forze per evitare che una potente reliquia cada nelle mani sbagliate. Un’animazione curata e una trama epica, ideale per chi ama le atmosfere cupe e i mondi immaginari ricchi di mistero.
Novembre su Prime Video offre quindi un perfetto equilibrio tra romanticismo, azione, comicà e fantasy. Un mese ricco di storie capaci di intrattenere, far sognare e sorprendere.
