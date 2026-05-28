Prime Video, le uscite di giugno 2026: dalla commedia con Diana Del Bufalo, alla nuova stagione di The Legend of Vox Machina Prime Video: equilibri che saltano, ritorni inattesi e relazioni sotto pressione, ecco cosa ci aspetta sulla piattaforma di streaming il prossimo mese.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’estate 2026 su Prime Video si apre con un calendario ricco di nuove stagioni, adattamenti e film che mescolano romance, drama e animazione. Il mese di giugno si distingue soprattutto per il ritorno di titoli già amatissimi e per alcune novità che puntano su storie emotive e i temi della crescita personale e dei cambiamenti relazionali.

Le serie in arrivo su Prime Video a giugno 2026: torna The Legend of Vox Machina

Tra le uscite più attese spicca Clarkson’s Farm 5, disponibile dal 3 giugno, che torna a raccontare la vita nella fattoria Diddly Squat. La stagione approfondisce le difficoltà del settore agricolo tra inflazione e sostenibilità, mantenendo il consueto tono ironico. La distribuzione degli episodi sarà scaglionata nel mese, con un finale previsto il 17 giugno. Sempre dal mondo dell’intrattenimento seriale arriva anche The Legend of Vox Machina 4, che riporta i protagonisti in un contesto fantasy più cupo e frammentato, dove il gruppo dovrà ritrovarsi per affrontare una nuova minaccia.

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Il 10 giugno debutta Every Year After, una serie che segue una relazione lungo sette anni, costruita attraverso episodi che rappresentano singoli momenti di crescita. Il focus sulla nostalgia e sulle seconde possibilità rende il racconto particolarmente intenso e generazionale. Il 19 giugno arriva invece Un anno dopo l’altro, ambientata in una cittadina lacustre e centrata su un gruppo di amici che si ritrova ogni estate, mostrando come il tempo trasformi legami e identità. Chiude il mese See You at Work Tomorrow, dal 22 giugno, un drama coreano che intreccia ambiente lavorativo e sentimenti complessi, esplorando le dinamiche tra carriera e rinascita emotiva.

I film in arrivo su Prime Video a giugno 2026: arriva l’italiana Ancora più sexy

Sul fronte cinematografico, il 6 giugno debutta La casa dell’estate, una storia romantica con elementi di viaggio nel tempo che ruota attorno a scelte passate e occasioni perdute. Il 12 giugno arriva Ancora più sexy, sequel italiano che riporta in scena una protagonista alle prese con equilibri sentimentali messi in crisi da un ritorno inatteso. Il 17 giugno esce invece È colpa tua: Londra, che continua il percorso narrativo del franchise young adult, concentrandosi su una relazione messa alla prova da distanza e nuove opportunità di vita. Il mese di giugno su Prime Video si presenta quindi come un mix di ritorni attesi e nuove storie capaci di unire intrattenimento e introspezione, con un forte accento sulle relazioni umane e sulle loro evoluzioni nel tempo.

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