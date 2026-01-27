Prime Video, le migliori uscite di febbraio 2026: spazio al finale di Fallout e agli impegni di Re Carlo oltre la corona
Amori complicati, indagini oscure, mondi post-apocalittici e grandi storie vere: febbraio 2026 su Prime Video è un viaggio unico tra generi diversi.
Prime Video si prepara ad accogliere febbraio 2026 con un catalogo ricco e capace di spaziare dal genere romantico al thriller psicologico, passando per il crime, l’azione ad alta tensione e il documentario. Tra nuove storie destinate a lasciare il segno e produzioni originali che puntano a continuare ad attrarre il pubblico.
Prime Video: le migliori uscite di febbraio 2026 Relationship Goals ad Alex Cross
Febbraio si apre con Relationship Goals, una commedia romantica che intreccia carriera e sentimenti nel cuore del mondo televisivo newyorkese, disponibile dal 4 febbraio. La storia segue Leah Caldwell, produttrice brillante e determinata, pronta a entrare nella storia del piccolo schermo. Il ritorno improvviso del suo ex, deciso a competere per lo stesso ruolo e convinto di essere cambiato grazie a un libro motivazionale, riapre vecchie ferite e nuove possibilità. Andiamo avanti l’11 febbraio con Alex Cross e il fascino del crime, della sua seconda stagione, che porta nuovamente lo spettatore nelle strade di Washington D.C. La serie approfondisce il lato più oscuro dell’animo umano attraverso indagini complesse e tensione psicologica. In questa nuova fase, la sfida si fa pericolosa, con una minaccia che coinvolge potenti figure dell’alta società e una caccia all’uomo carica di indizi inquietanti. Il 18 febbraio arriva 56 giorni, una serie che mescola romance e thriller psicologico in modo disturbante. Un incontro casuale, un amore che nasce troppo in fretta e un omicidio che lascia dietro di sé solo domande. La storia vede protagonista la fidanzata di Damiano David, Dove Cameron.
Spazio poi al finale di stagione di Fallout, che il 25 febbraio segna uno dei momenti più attesi del mese, chiudendo un viaggio in un mondo post-apocalittico tanto crudele quanto grottesco. Poi è il turno di The Bluff, film che racconta una lotta feroce per la sopravvivenza e la famiglia, ambientata tra paesaggi spettacolari e un passato che torna a chiedere il conto. Tra documentari come Finding Harmony: A King’s Vision, docuserie come Soul Power: The Legend of the American Basketball Association e nuove proposte come Sweetpea, febbraio 2026 su Prime Video si conferma un mese denso e variegato.
