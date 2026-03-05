Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Prime Video, le uscite top di marzo 2026: Nicole Kidman contro un serial killer nella serie TV più attesa

Marzo 2026 su Prime Video diventa un mese ricco di novità imperdibili tra thriller avvincenti, serie crime, animazione di supereroi e nuove produzioni originali.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Scarpetta, Nicole Kidman protagonista della nuova serie Prime Video
Mediaset Infinity

Marzo 2026 porta su Prime Video un’ondata di novità che spaziano dal crime più sofisticato all’animazione supereroistica, passando per comedy, thriller e nuove produzioni originali, con una programmazione pensata sia per il binge watching sia per chi preferisce seguire le uscite episodio dopo episodio.

Uscite Prime Video di marzo 2026: da Scarpetta a Invincible 4

Il debutto più atteso è senza dubbio Scarpetta (11 marzo), serie crime tratta dai romanzi bestseller di Patricia Cornwell: al centro c’è la celebre patologa forense Kay Scarpetta (interpretata da Nicole Kidman), alle prese con un serial killer e con un caso del passato che torna a minacciare la sua carriera. Il 13 marzo arriva Day One, serie Prime Exclusive ambientata durante il Mobile World Congress, con il protagonista Ulises che diventa il principale sospettato di un omicidio che non ha commesso. Durante la sua fuga, scopre un’imminente svolta tecnologica che supera un limite etico irreversibile per l’umanità.. Il 16 marzo debutta The Show presenta Vita Nova, format innovativo del duo di youtuber, che porta la loro spalla in un’avventura inaspettata all’insegna della sopravvivenzai nun paese straniero.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il 18 marzo torna l’animazione supereroistica con Invincible S4, nuova stagione della serie tratta dal fumetto di Robert Kirkman: Mark Grayson deve affrontare minacce sempre più grandi in un mondo dove il confine tra bene e male è tutt’altro che netto. Il 20 marzo è una giornata particolarmente ricca: esce il film Agente Zeta, action internazionale tra spionaggio e missioni segrete, insieme alla seconda stagione di Deadloch S2, che riporta il pubblico nell’atmosfera crime e ironica della cittadina australiana già protagonista della prima stagione. Nello stesso giorno debutta anche Amor Animal, nuova serie spagnola che porta il rapporto tra una trapper e un alto borghese in una dimensione alla West Side Story.

Il 25 marzo arrivano due titoli molto diversi tra loro: Pretty Lethal Ballerine all’Inferno e Bait Fuori Parte, nuova serie che gioca con il dietro le quinte dello spettacolo e con le ambizioni personali dei protagonisti. A chiudere il mese, il 27 marzo, è La casa di Davide S2, che prosegue la storia epica di Re Davide.

Potrebbe interessarti anche

Scarpetta, Nicole Kidman implacabile medico legale nel trailer della serie Amazon Prime Video

Scarpetta, Nicole Kidman implacabile medico legale nel trailer della serie Prime Video

Su Amazon Prime Video arriva la nuova serie tratta dal caso editoriale da 120 milion...
Scarpetta, Nicole Kidman nella nuova serie tv in streaming su Prime Video con Jamie Lee Curtis

Nicole Kidman sfida Jamie Lee Curtis nella serie di Amazon Prime Video: la tensione è alle stelle

Nicole Kidman torna sul piccolo schermo con Jamie Lee Curtis: le prime foto di Scarp...
Chrime 101, il trailer del nuovo thriller con Chris Hemsworth e un cast stellare

Crime 101, prime recensioni da urlo per il film con Chris Hemsworth: "Livello altissimo”

Le prime reazioni della critica risultano del tutto positive, con grandi elogi al ca...
Peaky Blinders - The Immortal Man

Film Netflix, le uscite di marzo 2026: dal sequel di Peaky Blinders ai nuovi k-drama della piattaforma

Un marzo da non perdere: tutte le novità e i titoli imperdibili su Netflix, dalle nu...
Fallout e Finding Harmony: A King’s Vision

Prime Video, le migliori uscite di febbraio 2026: spazio al finale di Fallout e agli impegni di Re Carlo oltre la corona

Amori complicati, indagini oscure, mondi post-apocalittici e grandi storie vere: feb...
Crime 101, Libere Recensioni: Hemsworth e Ruffalo magnetici nella tela del crimine

Crime 101 al cinema, la recensione del film: Chris Hemsworth e Mark Ruffalo ipnotici in un poliziesco che "ruba" il cast alla Marvel

Bart Layton parte da un racconto di Don Wislow per offrire un noir moderno e duro, a...
Gabriel Garko lasciato da solo: cosa succede stasera in TV

Gabriel Garko lasciato da solo: cosa succede stasera in TV

Nella serata della grande Champions, Colpa dei sensi non sembra avere rivali nella p...
Chiara Poggi - Andrea Sempio

Garlasco in Tv, la battaglia delle consulenze e la pista del killer 'aiutato'. Il duro sfogo di Salvo Sottile

Si continua a discutere anche sull’ipotesi del killer ‘aiutato’ da una seconda perso...
Vanina – Un vicequestore a Catania la stagione 2 su Canale 5

Vanina – Un vicequestore a Catania, dove eravamo rimasti e cosa accadrà nella nuova stagione: stasera in tv su Canale 5

Nel primo capitolo il personaggio interpretato da Giusy Buscemi ha dovuto fare i con...

Ford

Guidi, senti, vivi

L’urban SUV che trasforma ogni viaggio in un'esperienza sonora

LEGGI

Personaggi

Bugalalla Crime

Bugalalla
Achille Lauro

Achille Lauro
Fulminacci

Fulminacci
Lillo

Lillo

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963