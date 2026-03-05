Prime Video, le uscite top di marzo 2026: Nicole Kidman contro un serial killer nella serie TV più attesa Marzo 2026 su Prime Video diventa un mese ricco di novità imperdibili tra thriller avvincenti, serie crime, animazione di supereroi e nuove produzioni originali.

Marzo 2026 porta su Prime Video un’ondata di novità che spaziano dal crime più sofisticato all’animazione supereroistica, passando per comedy, thriller e nuove produzioni originali, con una programmazione pensata sia per il binge watching sia per chi preferisce seguire le uscite episodio dopo episodio.

Uscite Prime Video di marzo 2026: da Scarpetta a Invincible 4

Il debutto più atteso è senza dubbio Scarpetta (11 marzo), serie crime tratta dai romanzi bestseller di Patricia Cornwell: al centro c’è la celebre patologa forense Kay Scarpetta (interpretata da Nicole Kidman), alle prese con un serial killer e con un caso del passato che torna a minacciare la sua carriera. Il 13 marzo arriva Day One, serie Prime Exclusive ambientata durante il Mobile World Congress, con il protagonista Ulises che diventa il principale sospettato di un omicidio che non ha commesso. Durante la sua fuga, scopre un’imminente svolta tecnologica che supera un limite etico irreversibile per l’umanità.. Il 16 marzo debutta The Show presenta Vita Nova, format innovativo del duo di youtuber, che porta la loro spalla in un’avventura inaspettata all’insegna della sopravvivenzai nun paese straniero.

Il 18 marzo torna l’animazione supereroistica con Invincible S4, nuova stagione della serie tratta dal fumetto di Robert Kirkman: Mark Grayson deve affrontare minacce sempre più grandi in un mondo dove il confine tra bene e male è tutt’altro che netto. Il 20 marzo è una giornata particolarmente ricca: esce il film Agente Zeta, action internazionale tra spionaggio e missioni segrete, insieme alla seconda stagione di Deadloch S2, che riporta il pubblico nell’atmosfera crime e ironica della cittadina australiana già protagonista della prima stagione. Nello stesso giorno debutta anche Amor Animal, nuova serie spagnola che porta il rapporto tra una trapper e un alto borghese in una dimensione alla West Side Story.

Il 25 marzo arrivano due titoli molto diversi tra loro: Pretty Lethal Ballerine all’Inferno e Bait Fuori Parte, nuova serie che gioca con il dietro le quinte dello spettacolo e con le ambizioni personali dei protagonisti. A chiudere il mese, il 27 marzo, è La casa di Davide S2, che prosegue la storia epica di Re Davide.

