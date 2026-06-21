Prime Video domina il romance: la nuova era delle rom-com tra teen drama e successi BookTok Prime Video investe sempre di più nelle rom-com e nei teen drama tratti dai bestseller: tra nuove uscite e adattamenti virali

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Prime Video

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Prime Video sta puntando sempre di più su rom-com e teen drama, costruendo un vero e proprio filone dedicato alle storie d’amore young adult. Negli ultimi mesi la piattaforma ha sfornato titoli capaci di diventare rapidamente virali, soprattutto grazie all’origine letteraria di molti di essi e alla forte spinta delle community online. Serie come Maxton Hall, My Fault e Off Campus hanno consolidato questo trend, attirando un pubblico giovane e molto attivo sui social. Il risultato è un catalogo sempre più orientato al romance, tra amori complicati, ambientazioni scolastiche ed emozioni ad alto tasso di binge-watching. Un fenomeno che non accenna a rallentare, anzi continua ad ampliarsi con nuove produzioni già in arrivo. Prime Video sembra aver trovato la sua formula vincente.

Giugno 2026: il boom delle storie d’amore più attese

Il mese di giugno segna l’apice della stagione romance su Prime Video, con alcune delle uscite più attese dell’anno. Tra i titoli principali spicca Un anno dopo l’altro, adattamento del romanzo di Carley Fortune, che racconta una storia d’amore divisa tra passato e presente, con una forte componente emotiva legata ai ricordi e alle seconde possibilità.

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A questo si aggiunge My Fault: London, nuovo capitolo della saga già amatissima, che continua a esplorare la relazione complessa e intensa tra i protagonisti, tra attrazione, conflitti e scelte difficili. Resta centrale anche Off Campus, che continua a rappresentare uno dei pilastri del catalogo romance di Prime Video

Luglio e agosto 2026: nuovi universi tra romance e contaminazioni

Dopo un giugno già molto ricco, l’estate prosegue con nuove uscite che ampliano ulteriormente l’universo young adult della piattaforma. A luglio arriva Elle, prequel dedicato alla giovane Elle Woods, che racconta la sua adolescenza e la costruzione del carattere iconico che diventerà protagonista di Legally Blonde. Un mix di school drama e crescita personale che mantiene forte la componente romantica e leggera.

Sempre a luglio debutta The Devil’s Mouth, una serie che introduce sfumature più dark al filone, mescolando romance e thriller psicologico, segno della volontà di Prime Video di sperimentare nuovi registri pur restando nel mondo young adult. Ad agosto, invece, arriva Sterling Point, una storia che unisce mistero familiare, dinamiche relazionali e crescita personale, con un impianto narrativo che mantiene comunque al centro le relazioni sentimentali e i legami emotivi tra i personaggi.

Il fenomeno: perché Prime Video sta vincendo nel romance

La forza di questa strategia sta nella capacità di partire da fanbase già esistenti. Molti dei titoli in arrivo nascono infatti da romanzi già virali o da community attivissime online, che trasformano ogni uscita in un evento social. Questo permette a Prime Video di intercettare un pubblico già pronto, che non si limita a guardare le serie ma le vive e le commenta costantemente.

Il risultato è un catalogo sempre più coerente, dove le storie d’amore non sono episodi isolati ma parte di un ecosistema narrativo riconoscibile. Dalle università di Off Campus alle dinamiche più intense di My Fault, fino alle nuove storie come Un anno dopo l’altro ed Elle, il filone è ormai chiaro: il romance è diventato una delle colonne portanti della piattaforma. E l’estate 2026 non fa altro che rafforzare questa direzione.

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