Prime Video, le novità di ottobre 2026: Alessandra Mastronardi incastrata nell’Ingorgo con Matilde Gioli e Stanley Tucci 'ruba' la Gioconda Da Carrie a LOL Halloween Special, passando per Masterplan e Tintoria Prime: tutte le novità, i film e le serie in arrivo su Prime Video a ottobre.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Su Prime Video si preannuncia un ottobre bello intenso, con una raffica di novità: la piattaforma di Amazon propone un catalogo che copre praticamente ogni gusto: commedia italiana, horror adrenalinico, thriller internazionale, animazione adulta, podcast esclusivi e un appuntamento imperdibile con LOL. Spazio anche a Sabrina Impacciatore e Alessandra Mastronardi, ma in cosa le vedremo? Be’, lo scoprirete nel prossimo paragrafo. E non è un caso che gran parte delle uscite di punta si concentrino nella seconda metà del mese, trascinando lo spettatore fino alla notte di Halloween, per rendere il tutto più ‘inquietante’. Ecco tutti i titoli, le date e le novità di ottobre 2026 da segnare.

Il catalogo di ottobre 2026: Serie Prime Original

Ingorgo (2 ottobre 6 episodi )

C’è qualcosa di profondamente italiano nell’ingorgo: il clacson, la bestemmia sottovoce, la radio a palla e la rassegnazione che si trasforma in conversazione. Ingorgo prende questa scena quotidianissima e la spinge fino all’assurdo, bloccando una fila interminabile di automobilisti in una serata che non finirà come previsto per nessuno di loro. La serie funziona come uno di quei romanzi corali in cui ogni capitolo appartiene a un personaggio diverso, ma tutti convergono sullo stesso punto – in questo caso, letteralmente, un nodo stradale. Chi scopre qualcosa che non avrebbe voluto sapere, chi finalmente dice una cosa che rimandava da anni, chi si ritrova seduto accanto all’ultima persona al mondo che avrebbe voluto incontrare. Nel cast: Ninni Bruschetta, Selene Caramazza, Antonio Catania, Mario Ermito, Donatella Finocchiaro, Stefano Fresi, Matilde Gioli, Corrado Guzzanti, Alessandra Mastronardi, Lucia Ocone, Francesco Pannofino, Ilenia Pastorelli, Valentina Romani, Gian Marco Tognazzi.

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Regina Rossa – Stagione (22 ottobre 6 episodi)

Torna la serie spagnola tratta dal bestseller di Juan Gómez-Jurado, con la profiler Antonia Scott e il detective Jon Gutiérrez alle prese con nuovi casi che riprendono i fili lasciati aperti dalla prima stagione.

Carrie (7 ottobre 8 episodi)

Il romanzo con cui Stephen King ha cominciato tutto non era mai stato adattato in forma seriale. Ci vuole Mike Flanagan per farlo: nessuno meglio di lui sa fare dell’orrore uno strumento per parlare d’altro. Qui parla di isolamento, di una ragazza cresciuta senza punti di riferimento salvo una madre la cui fede è indistinguibile dalla crudeltà. Quando il padre muore e Carrie entra per la prima volta nel vivo della vita scolastica, il liceo si rivela quasi altrettanto ostile delle quattro mura di casa – con la differenza che fuori ci sono i telefoni, i video, la gogna pubblica istantanea. I poteri che si manifestano in lei non sono la storia: sono la risposta.

Helluva Boss – Stagione 3, Parte 1 (14 ottobre 7 episodi)

La serie animata nata online torna con la terza stagione, distribuita in tre uscite: episodi 1–3 il 14 ottobre, 4–5 il 21 ottobre, 6–7 il 28 ottobre.

Terminal List – Stagione 2 (21 ottobre 8 episodi)

Torna uno degli action-thriller di punta della piattaforma, basato sui romanzi di Jack Carr. Otto episodi tutti disponibili al lancio.

Show Prime Original

LOL Halloween Special (23 ottobre 3 episodi)

Chi ha seguito LOL sa che tenere la faccia seria per quattro ore consecutive è già un’impresa. Qui la sfida raddoppia: accanto al divieto di ridere, i sei concorrenti di questa edizione speciale – Maccio Capatonda, Katia Follesa, Lucia Ocone, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani e Andrea Pisani – devono anche non spaventarsi. Perché Lillo Petrolo, in questa versione Halloween, non è più un semplice partecipante ma il CEO di un’agenzia di mostri che ha il compito preciso di irrompere nel gioco e mandare tutto all’aria. Chi perde la compostezza (che sia per una risata o per uno spavento) prende prima il giallo, poi il rosso. La Gialappa’s Band osserva tutto dall’esterno con il consueto cinismo affettuoso. In palio 100.000 euro da destinare a un’associazione a scelta del vincitore.

Tintoria Prime (6 ottobre Prima puntata)

Tintoria è uno di quei casi in cui il successo non si spiega facilmente: niente scenografie elaborate, niente format televisivo, solo Daniele Tinti e Stefano Rapone che parlano con qualcuno per un paio d’ore. Con Prime Video arrivano quattro puntate inedite in esclusiva, coprodotte con THE COMEDY CLUB e The Jackal: si parte il 6 ottobre con Sabrina Impacciatore, poi altri tre ospiti a cadenza mensile. In catalogo anche una selezione di cinquanta episodi dall’archivio, per chi non li conosce ancora.

Film Prime Original

L’amore della tua vita (14 ottobre)

Maya incontra casualmente Charlie e tra i due nasce una storia d’amore intensa. Quando il futuro che aveva immaginato viene improvvisamente sconvolto, Maya è costretta a reinventare la propria vita e a interrogarsi sui suoi desideri e sul significato di amare di nuovo.

Masterplan (16 ottobre)

Masterplan racconta il tentativo di rubare la Gioconda attraverso un improbabile trio: due giovani complici, un’italiana esperta di sistemi informatici e un francese specializzato in esplosivi, e il loro misterioso reclutatore. Il colpo al Louvre si trasforma però in una commedia familiare quando emerge che i due ragazzi sono fratelli e il reclutatore è il loro padre. Il vero ostacolo, quindi, non sarà solo riuscire a rubare il capolavoro, ma sopravvivere alle dinamiche di una famiglia profondamente disfunzionale.

Drive -The Pretenders (28 ottobre)

Una giovane meccanica finge di essere la fidanzata di un famoso pilota per proteggere la sua reputazione e ottenere l’opportunità di correre. Ma la finta relazione si trasforma presto in qualcosa di reale, mettendo a rischio entrambi.

Apocalisse Z: Nuovo Mondo 30 ottobre

La saga spagnola tratta dalla trilogia di Manel Loureiro torna con il secondo capitolo. Il primo film aveva convinto per il ritmo e per un approccio all’apocalisse zombie più intimo del solito. Nuovo Mondo riprende da lì e, come suggerisce il titolo, allarga lo sguardo su ciò che rimane dopo il collasso.

Prime Video Channels

Peccato (2 ottobre – HBO Max)

Il monologo della speziale – S3 (2 ottobre – Crunchyroll)

Black Clover – S2 (3 ottobre – Crunchyroll)

Treasure Island (11 ottobre – MGM+)

Hunter X Hunter – S1 (16 ottobre – Crunchyroll)

Yaga – S1 (23 ottobre – HBO Max)

Dexter: Resurrection – S2 (30 ottobre – Paramount+)

Nuovi film in catalogo

The Warrior — The Iron Claw (1 ottobre)

Blade Runner 2049 (1 ottobre)

Over the Top (1 ottobre)

Red Zone — 22 miglia di fuoco (1 ottobre)

Harry, ti presento Sally… (1 ottobre)

L’esorcista del papa (1 ottobre)

Psycho (1 ottobre)

Mockingbird — In diretta dall’inferno (1 ottobre)

Mercy (1 ottobre)

Kraken (1 ottobre)

Saw X (1 ottobre)

Il cacciatore della luna piena (1 ottobre)

Hellboy (1 ottobre)

Halloween Kills (10 ottobre)

Quella casa sull’isola maledetta (13 ottobre)

John Wick 4 (19 ottobre)

Love Actually — L’amore davvero (20 ottobre)

Trading Places (24 ottobre)

Fuze — Conto alla rovescia (26 ottobre)

Il Signore degli Anelli — La Compagnia dell’Anello (26 ottobre)

Il Signore degli Anelli — Le Due Torri (26 ottobre)

Il Signore degli Anelli — Il Ritorno del Re (26 ottobre)

Armor (28 ottobre)

Nuove serie in catalogo

Dragon Ball Super S4 (1 ottobre)

X-Files S1–11 (1 ottobre)

C’era una volta S1–7 (1 ottobre)

Peppa Pig S1–2 (15 ottobre)

Hell’s Kitchen Italia S1–5 (15 ottobre)

Boruto: Naruto Next Generations S4 (15 ottobre)

Love Island Italia S1 (15 ottobre)

Schitt’s Creek S1–6 (15 ottobre)

All’arrembaggio! — One Piece S16 (25 ottobre)

West Wing — Tutti gli uomini del Presidente S1–7 (29 ottobre)

The Closer S1–7 (29 ottobre)

In scadenza ad ottobre

Doc S1 (9 ottobre)

Cortina Express (19 ottobre)

Until Dawn — Fino all’alba (23 ottobre)

Ken il Guerriero S1–2 (24 ottobre)

Breathe — Fino all’ultimo respiro (29 ottobre)

Mia e il Leone Bianco (31 ottobre)

Snake Eyes: G.I. Joe — Le origini (31 ottobre)

La famiglia Addams 2 (31 ottobre)

Camera Café S6 (31 ottobre)

Prossimamente

The Greatest (4 novembre)

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere S3 (11 novembre)

Madden (18 novembre)

Blade Runner 2099 (25 novembre)

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