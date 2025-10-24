Prime Video porta gratis in Italia il grande spettacolo della NFL e del Football americano Sulla piattaforma streaming di Amazon arriva il match del Black Friday tra Chicago Bears e i campioni del Super Bowl Philadelphia Eagles

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Ansafoto

Tifosi della palla ovale, questo non è un avvertimento. Prime Video e la NFL hanno raggiunto un accordo per la trasmissione, in streaming e gratuitamente, del match del Black Friday (28 novembre) tra Chicago Bears e Philadelphia Eagles. Si tratta della prima partita trasmessa in streaming globale su Prime Video, disponibile in oltre 240 Paesi e territori nel mondo, senza bisogno di abbonamento o iscrizione a Prime. Gli Eagles, campioni in carica del Super Bowl, ospitano i Bears alle 21.00 (ora italiana), al centro di una giornata di sport in diretta senza precedenti su Prime Video.

La NFL in Italia gratis con Prime Video

"Siamo felici di ampliare la nostra partnership con la NFL e di presentare il Black Friday Football ai milioni di fan di tutto il mondo che sono nostri clienti", ha dichiarato Jay Marine, Head of Prime Video U.S., Global Sports. "Il Black Friday sta diventando uno dei migliori appuntamenti di sport festivi dell’anno e quest’imperdibile partita tra gli Eagles, campioni del Super Bowl, e i Bears, avvolti da un’atmosfera da stadio tra le più emozionanti della storia sportiva, è al centro di una giornata memorabile per tutti noi di Amazon. Non vediamo l’ora di offrire ai fan la migliore copertura possibile e un’intera giornata di azione, offerte e sorprese in occasione delle festività".

Una giornata di sport senza precedenti su Prime Video

La partita di football del Black Friday tra Bears e Eagles sarà al centro di una programmazione sportiva in diretta senza precedenti, prevista per il 28 novembre e disponibile in streaming globale su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori, senza bisogno di abbonamento o iscrizione a Prime. La trasmissione globale del Black Friday Football su Prime Video offrirà ulteriori opzioni linguistiche per gli spettatori di tutto il mondo, tra cui spagnolo, francese e portoghese. Inoltre, diverse funzionalità avanzate che migliorano la copertura NFL di Prime Video negli Stati Uniti saranno disponibili anche in alcune località a livello internazionale, tra cui Rapid Recap, video in alta definizione HDR e statistiche di nuova generazione fornite da AWS (Amazon Web Services).

Prima della partita di football del Black Friday alle 15:00 (ora italiana), dal Panther National nel sud della Florida, Prime Video trasmetterà il ritorno dello "Skin Game" del PGA TOUR, con Tommy Fleetwood, Justin Thomas, Xander Schauffele e Keegan Bradley. Prime Video si sposterà poi a South Philadelphia, al Lincoln Financial Field, da dove partirà il pre-partita del Black Friday Football, prima del calcio d’inizio di Bears vs Eagles alle 21:00 (ora italiana). Al termine della diretta del post-partita della NFL, l’NBA su Prime darà il via a una doppia sfida con partenza all’1.00 (ora italiana) per Bucks vs. Knicks dal Madison Square Garden di New York, e successivamente Mavericks vs. Lakers dalla Crypto.com Arena di Los Angeles. Durante il Black Friday, Prime Video offrirà ai fan di tutto il mondo oltre 12 ore totali di copertura sportiva in diretta.

Il programma del Black Friday di NFL su Prime Video

Tutti gli orari indicati sono basati sul fuso italiano:

15:00: "Skins Game", PGA TOUR

20:45: pre-partita Black Friday Football

21:00: Black Friday Football: i Philadelphia Eagles ospitano i Chicago Bears

TBD: post-partita Black Friday Football (subito dopo il match)

01:00 del 29 Novembre: Black Friday Basketball: i New York Knicks ospitano i Milwaukee Bucks

04:00 del 29 Novembre: Black Friday Basketball: i Los Angeles Lakers ospitano i Dallas Mavericks

