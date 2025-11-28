Prime Video, le uscite di dicembre 2025: dal concerto speciale di Marco Mengoni al ritorno di Karate Kid Le nuove uscite che accendono il dicembre di Prime Video tra ritorni attesi e debutti da non perdere: trova il titolo giusto per te.

Dicembre arriva con un po’ di movimento nel catalogo di Prime Video, tra film attesi e il ritorno di alcune serie seguite dal pubblico. È un mese che mette insieme titoli diversi per tono e genere, creando un’offerta abbastanza varia da accontentare chi cerca azione, chi preferisce storie più leggere e chi vuole semplicemente qualcosa di nuovo da guardare nelle feste.

Le uscite di dicembre su Prime: da Karate Kid a Marco Mengoni e Fallout 2

Nel catalogo torna Karate Kid: Legends, proseguo di una delle saghe più note del cinema, e che vede il ritorno dei volti storici dei primi capitoli. Il pubblico troverà anche Oh.What.Fun., un’uscita pensata per il periodo natalizio, con una grandfe Michelle Pfeiffer. Arrivano poi nuovi film come Merv e Dimmelo sottovoce, due produzioni recenti e molto diverse tra loro. La prima è una commedia con protagonista un simpatico cane di famiglia, la seconda indaga le crisi dei teenager e le loro emozioni sempre al limite. Per chi segue le serie, dicembre porta la quarta stagione di The Blacklist 4, la settima di Outlander 7 e il ritorno di Fallout 2, un titolo molto seguito che quest’anno torna con aspettative alte. Si aggiunge anche Trap House, film molto atteso sullo scontro tra genitori e figli.

Tra le uscite spicca anche Marco Mengoni LIVE da Parigi, un contenuto che aggiunge un elemento musicale alla programmazione del mese con un concerto unico del tour europeo del cantante italiano. Nel complesso le aggiunte di dicembre segnano un periodo più ricco rispetto agli ultimi mesi, con titoli che possono coinvolgere pubblici diversi. Alcune uscite puntano su atmosfere più familiari come il ritorno di produzioni già seguite negli anni scorsi, altre invece introducono contenuti più recenti che potrebbero sorprendere chi sta cercando qualcosa di meno prevedibile. La varietà del catalogo si concentra soprattutto sulla presenza combinata di film e serie che mantengono un buon equilibrio tra novità e ritorni, offrendo una programmazione adatta al periodo delle feste.

