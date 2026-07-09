Prime Video, 10 anni di successi e novità da urlo in Italia: Alessandra Mastronardi e Diana Del Bufalo guidano le nuove serie in arrivo Prime Video annuncia film, serie e show Original per il 2026: tra le novità spiccano Il giorno perfetto con Diana Del Bufalo e nuovi progetti con Mastronardi.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Prime Video festeggia dieci anni in Italia e guarda al futuro con un catalogo sempre più ricco di produzioni originali. Durante il Prime Video Presents Italia 2026, evento organizzato a Roma, la piattaforma ha annunciato nuovi film, serie e show destinati al pubblico italiano e internazionale. Tra i titoli più attesi spiccano due progetti con protagoniste Alessandra Mastronardi e Diana Del Bufalo, entrambe coinvolte in nuove storie targate Prime Original. Un’offerta che punta a unire commedia, thriller, romance e intrattenimento, confermando la crescita della piattaforma nel panorama audiovisivo italiano.

Prime Video Presents Italia 2026: tutte le novità tra film, serie e show Original

Nel corso dell’evento Prime Video ha presentato una nuova stagione di contenuti che comprende produzioni inedite e rinnovi di titoli già amati dal pubblico. Tra i nuovi film annunciati troviamo Come distruggere l’ex, commedia romantica con Greta Scarano, Dario Aita ed Eugenio Franceschini, che racconta la vendetta di Miriam, una programmatrice convinta di poter applicare la logica degli algoritmi anche ai sentimenti, fino a scoprire che l’amore non può essere controllato.

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Grande attenzione anche per Un’altra madre, thriller psicologico con Sabrina Impacciatore, Alessandro Borghi e Francesco Gheghi, ambientato in un ritiro terapeutico dove segreti e fragilità metteranno in crisi gli equilibri dei protagonisti. Tra i titoli già annunciati arrivano inoltre nuovi dettagli su Il Ministero dell’Amore, commedia surreale diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo con Pif e Alessandra Mastronardi. L’attrice vestirà i panni di Claudia, al centro di una storia d’amore che mette in crisi il protagonista Aldo, interpretato da Pif, trasformando i sentimenti in una vera e propria questione di Stato.

Mastronardi sarà presente anche nel cast di Ingorgo, nuova serie comedy diretta dagli YouNuts!, che racconta le vicende di un gruppo di automobilisti bloccati in un enorme ingorgo. Una situazione apparentemente ordinaria diventa l’occasione per far emergere segreti, incontri improbabili e momenti surreali. Nel cast anche Mario Ermito, Matilde Gioli, Corrado Guzzanti, Lucia Ocone e Ilenia Pastorelli.

Prime Video 2026: le date dei nuovi show e delle serie più attese

Tra le nuove serie annunciate c’è invece Il giorno perfetto, una rom-com con protagonista Diana Del Bufalo insieme a Pierpaolo Spollon. La storia segue Viola, organizzatrice di eventi cinica e allergica al romanticismo, costretta a reinventarsi come wedding planner dopo un clamoroso incidente professionale. Al suo fianco troverà Tito, collega e uomo apparentemente incompatibile con lei, ma con cui nascerà una complicità difficile da ignorare. Durante il Prime Video Presents sono stati confermati anche diversi ritorni e nuove uscite per gli abbonati. Tra gli appuntamenti annunciati:

The Traitors Italia stagione 2 – in arrivo nell’autunno 2026 con Alessia Marcuzzi alla conduzione e un nuovo cast di concorrenti;

– in arrivo nell’autunno 2026 con Alessia Marcuzzi alla conduzione e un nuovo cast di concorrenti; Roast in Peace stagione 2 – disponibile dal 18 settembre 2026 con Michela Giraud e nuovi protagonisti pronti a trasformare il funerale più irriverente della televisione in uno spettacolo comico;

– disponibile dal 18 settembre 2026 con Michela Giraud e nuovi protagonisti pronti a trasformare il funerale più irriverente della televisione in uno spettacolo comico; LOL Halloween Special – disponibile dal 23 ottobre 2026 con Maccio Capatonda, Katia Follesa, Lucia Ocone, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani e Andrea Pisani;

– disponibile dal 23 ottobre 2026 con Maccio Capatonda, Katia Follesa, Lucia Ocone, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani e Andrea Pisani; The 50 stagione 2 – nuova sfida tra cinquanta celebrity all’interno di un castello medievale;

– nuova sfida tra cinquanta celebrity all’interno di un castello medievale; Pesci Piccoli stagione 3 – il ritorno dei The Jackal con nuove avventure nell’agenzia pubblicitaria più caotica d’Italia.

L’evento ha inoltre confermato il proseguimento degli appuntamenti sportivi su Prime Video, con la UEFA Champions League e l’NBA, ampliando ulteriormente un’offerta che negli ultimi dieci anni ha trasformato la piattaforma in uno dei principali punti di riferimento dello streaming in Italia. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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