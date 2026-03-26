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Prime Video, le uscite di aprile 2026: dal finale di The Boys alla nuova squadra di comici di Lol: chi ride è fuori

Scopri le storie che faranno parlare di sé questo mese, dai supereroi folli ai gatti intraprendenti fino alle grandi saghe familiari.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Aprile 2026 si preannuncia un mese molto intenso per gli abbonati di Prime Video, con titoli originali e internazionali che spaziano dai supereroi irriverenti alla commedia italiana, passando per l’animazione e il dramma ispirato a un classico della letteratura. La piattaforma di streaming di Amazon conferma ancora la scelta di offrire contenuti diversi per gusti e generi

Uscite di Prime Video di aprile 2026: Da The Boys a Lol: Chi ride è fuori

The Boys 5 continua ad essere uno dei contenuti più attesi della stagione: la quinta e ultima stagione della serie satirica supereroistica arriva su Prime Video l’8 aprile 2026, con i primi due episodi disponibili subito e le puntate successive rilasciate settimanalmente. La saga si chiude con un capitolo in cui il mondo è dominato dal carismatico e folle Patriota, mentre Butcher torna con un virus che potrebbe cambiare per sempre l’equilibrio tra umani e Super. Dopo anni di tensioni, conflitti e colpi di scena, questa stagione promette una conclusione all’altezza del suo percorso narrativo. Proseguendo nel mese, Kevin, una serie animata per adulti, debutterà il 20 aprile 2026 su Prime Video. Liberamente ispirata a una vicenda reale, questa storia sorprende per il suo punto di vista originale: un gatto domestico, dopo la rottura dei suoi "padroni" umani, si ritrova in un rifugio nel Queens e inizia un percorso di auto–scoperta grazie all’aiuto di una compagnia di animali fuori dagli schemi.

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Il 23 aprile 2026 sarà la volta di LOL: chi ride è fuori 6, l’edizione italiana del popolare show comico in cui i concorrenti devono resistere a sei ore di tentazioni comiche pur mantenendo un’espressione seria. La formula premiata del programma torna con un nuovo cast di comici e con l’obiettivo di aggiudicarsi il premio finale da devolvere in beneficenza, proseguendo il successo consolidato nelle stagioni precedenti.

Infine, La Casa degli Spiriti debutterà in streaming il 29 aprile 2026: si tratta dell’adattamento seriale in lingua spagnola dell’omonimo romanzo best–seller di Isabel Allende, presentato alla Berlinale 2026 e atteso in oltre 240 paesi. La serie drammatica ripercorre le vicende epiche di tre generazioni di donne in un paese sudamericano segnato da lotte sociali, passioni e segreti familiari, con uno sguardo profondo su storia, magia e trasformazioni sociali. In sintesi, aprile conferma ancora una volta Prime Video come piattaforma capace di mescolare cultura pop e narrazioni ambiziose.

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