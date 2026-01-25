Prima di Noi, anticipazioni ultime puntate: Renzo rischia grosso e la famiglia Sartori affronta il suo passato Prima di Noi, l'ultima puntata promette colpi di scena: Renzo lotta in ospedale e i segreti della famiglia Sartori verranno a galla in seguito a una tragedia.

Il pubblico di Rai 1 attende con grande ansia il finale della fiction Prima di Noi, che ha accompagnato i telespettatori a nel corso del mese di gennaio. Nell’ultimo episodio non mancheranno assolutamente emozioni, colpi di scena e sorprese, elementi essenziali per tenere tutti incollati allo schermo fino all’ultimo minuto. L’appuntamento è per stasera, domenica 25 gennaio 2026, alle 21:20. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di questo gran finale.

Prima di Noi, anticipazioni quinta e ultima puntata (domenica 25 gennaio)

Nell’ultima puntata di Prima di Noi, la fiction di successo di Rai 1 e che andrà in onda oggi, domenica 25 gennaio 2026, i telespettatori dovranno prepararsi a grandi emozioni. Cosa accadrà negli ultimi due episodi? State tranquilli, adesso vi sveleremo le anticipazioni. Renzo viene ricoverato in ospedale e scopre che il suo medico è Luigi. Diana si innamora di Sandra, accetta il suo orientamento sessuale e confessa i suoi sentimenti al padre. Libero sposa Marta e dalla loro relazione nasce Nadia, ma Marta parte subito per l’Africa. Intanto, Gabriele cerca di avvicinarsi a Davide, scoprendo che lui è l’ex di Margherita.

Come finisce Prima di Noi?: L’epilogo della fiction

Nel decimo e ultimo episodio di Prima di Noi (1978), la famiglia Sartori affronta la morte di Nadia. Al funerale sono presenti tutti. Luigi chiarisce con Eloisa le ragioni della sua partenza, segnando un primo passo verso la riconciliazione. Eloisa legge una lettera di Nadia, che fa emergere i segreti e il passato travagliato della famiglia. Finalmente, i Sartori possono guardare avanti e costruire il loro futuro.

Di cosa parla la fiction Prima di Noi, con Linda Caridi, Maurizio Lastrico e Matteo Martari

Ma di cosa parla questa fiction? Prima di Noi è una serie in cinque serate su Rai 1 che racconta il Novecento italiano, dalle due guerre mondiali agli anni di piombo e alla globalizzazione. Al centro ci sono tre generazioni della famiglia Sartori: Nadia (Linda Caridi), donna forte e capostipite, il marito Maurizio (Andrea Arcangeli) e i loro figli Gabriele, Domenico e Renzo. La saga familiare attraversa il Friuli rurale e la Torino industriale, raccontando guerre, ricostruzione e cambiamenti sociali.

I membri della famiglia cercano il loro posto tra ambizioni personali, sogni rivoluzionari, la scuola o il ring di boxe, confrontandosi con le colpe dei padri. Le nuove generazioni riusciranno a liberarsi grazie all’esempio e alla forza di Nadia. Il regista Daniele Luchetti ha spiegato come la serie tocchi tutti, raccontando storie che risuonano con le esperienze personali del pubblico.

