La Prima della Scala, bufera social per la diretta su Rai 1: "Gerry ringrazia" Per il pubblico sul web la scelta della Rai ha solo regalato share a Canale 5: "La Ruota Sorride".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

RaiPlay

CONDIVIDI

A livello di ascolti Tv la Prima della Scala è stata un disastro, e pure i commenti sui social non sono andati meglio. Ieri sera, domenica 7 dicembre 2025, Rai 1 ha trasmesso i due tempi l’opera che ha aperto la nuova stagione del teatro milanese: si tratta di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmítrij Šostakóvič e tratta dal racconto di Nikolaj Leskov, ossia la versione originale del 1934, diretta da Riccardo Chailly con il debutto alla regia di Vasily Barkhatov. A livello di share, però, la serata televisiva sul primo canale non ha retto, perdendo con un 6.4% contro il trionfo dei programmi di Canale 5, che anno visto trionfare prima Caduta Libera e La Ruota della Fortuna e poi Chi vuol essere Milionario. A presentare la serata su Rai 1 Bruno Vespa, Milly Carlucci e Giorgia Cardinaletti in collegamento dal foyer, ma nessuno di loro è bastato per convincere il pubblico, né tantomeno gli ospiti presenti come Achille Lauro, Mahmood, Pierfrancesco Favino, Barbara Berlusconi e altre figure istituzionali come Liliana Segre, il ministro Alessandro Giuli, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Teatro alla Scala, la Prima su Rai 1 non convince i social: "La rete si ostina a mandarla in onda"

Tra ironia e polemiche i social hanno commentato aspramente la Prima della Scala trasmessa su Rai 1. Per molti spettatori, la scelta dell’azienda è anacronistica, e si dovrebbero sfruttare i canali tematici Rai per mandare in onda un evento del genere, senza perdere il pubblico che ha nettamente preferito i programmi di Canale 5. Su X l’hashtag #lascala è entrato nei trend con commenti al vetriolo: "6.40% Il pubblico di Rai 1 rifiuta la prima della Scala e, ogni anno, la rete si ostina a mandarla in onda. Mistero… Sorride soprattutto #LaRuotaDellaFortuna al 30%", "La #ruotadellafortuna ha mai fatto il 30%? (Ok, su Rai 1 c’era la Prima della Scala)", "Gerry ringrazia la Scala", "A che servono i canali a tema, se poi non li usi per fare quello per cui sono stati creati? Esiste Rai 5, contesto perfetto per trasmettere la prima alla scala. perché prendere in ostaggio per 5 ore il primo canale di stato e farlo puntualmente schiantare?", "La prima della Scala… è sempre stata una gran pagliacciata. Un tempo i contestatori lanciavano pomodori marci sulle pellicce delle madamin. Che tenerezza…". Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche