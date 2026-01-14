Julia Roberts e Richard Gere di nuovo insieme: la favola che ha segnato un’epoca torna al cinema. Trailer e data speciale
Una storia che ha segnato generazioni, Roberts e Gere tornano al cinema per pochi giorni: trailer online, date evento e un febbraio all’insegna dell’amore.
Il 2026 si apre con un omaggio ai grandi classici del cinema grazie alla rassegna Nexo Studios – Back to Cult, che riporta in sala film simbolo di intere generazioni. Ad inaugurare questo nuovo anno sarà Pretty Woman (1990) di Garry Marshall, con Julia Roberts e Richard Gere, in programmazione a febbraio per ben quattro date e di cui è stato pubblicato anche il nuovo trailer. Proseguite la lettura e scoprirete quando recarvi al cinema.
Pretty Woman, l’iconico film con Julia Roberts e Richard Gere torna al cinema: ecco quando
Pretty Woman, l’intramontabile film romantico di Garry Marshall con Richard Gere e Julia Roberts, tornerà in sala per quattro giorni speciali: 9, 10, 11 e 14 febbraio. L’evento inaugura la stagione 2026 della rassegna Nexo Studios – Back to Cult, con prevendite disponibili dal 14 gennaio e l’elenco completo delle sale consultabile sul sito ufficiale. Nelle scorse ore, è stato pubblicato anche il nuovo trailer dell’iconica pellicola. Dopo il grande successo di Mamma, Ho Perso l’Aereo a dicembre, visto da oltre 180.000 spettatori, Nexo Studios rilancia il progetto dedicato ai grandi classici del cinema, offrendo l’opportunità di riscoprire film iconici nella loro dimensione originale. Per ora sono stati annunciati Pretty Woman e Moulin Rouge!. La rassegna proseguirà in primavera proprio con Moulin Rouge! (2001), film di Baz Luhrmann che ha rivoluzionato il musical moderno, ambientato nella Parigi bohémien di fine Ottocento e interpretato da Nicole Kidman ed Ewan McGregor.
Trama e cast di Pretty Woman
Pretty Woman è stato un enorme successo internazionale, che ha consacrato Julia Roberts e consolidato Richard Gere come sex symbol. Inoltre, c’è da dire che ha lasciato un’impronta nella cultura pop, arrivando fino al musical di Broadway del 2018. Ma ricordate di cosa parla il film? Ora vi rammentiamo la trama. Edward Lewis (Richard Gere) è un affascinante uomo d’affari specializzato nell’acquistare società in crisi per smembrarle e rivenderle con grande profitto. Durante un viaggio a Hollywood per concludere un affare, incontra Vivian Ward (Julia Roberts), una giovane prostituta, e decide di assumerla per la settimana, colpito dalla sua bellezza e dal suo carattere unico. Separato e da poco libero da una relazione, Edward è poco abituato ai sentimenti, ma viene consigliato dal suo avvocato Philip (Jason Alexander) di portare una donna a una cena d’affari con il magnate James Morse (Ralph Bellamy). Vivian, inizialmente impacciata e fuori luogo, riceve l’aiuto del direttore dell’albergo Thompson (Hector Elizondo), che le trova vestiti eleganti e le insegna buone maniere.
La cena ha successo, anche se Morse rifiuta di cedere la sua società. Nel frattempo, Edward e Vivian scoprono di trovarsi bene insieme, e il loro rapporto si evolve in un amore sincero che supera differenze sociali e mondane. Nel cast, oltre a Roberts e Gere, troviamo anche:
- Ralph Bellamy
- Jason Alexander
- Hector Elizondo
- Laura Sangiacomo
- Laura San Giacomo
- Amy Yasbeck
- Ezinor Donaheu
- Alex Hyde-White
