Torna Hilary Duff, l'ex Lizzie McGuire come non l'avete mai vista: una madre ossessiva nella serie sui concorsi di bellezza
In Pretty Ugly l'attrice interpreterà una madre pronta a tutto per far brillare la figlia nei concorsi di bellezza, tra scandali familiari e ossessioni social.
Tutti noi l’abbiamo conosciuta e amata nei panni di Lizzie McGuire, l’adolescente tredicenne che affrontava avventure liceali con i suoi amici. Adesso però, Hilary Duff è pronta a tornare sul piccolo schermo (decisamente cresciuta) e in una veste inaspettata, forse inquietante, oseremo dire. La cantante sarà la protagonista e produttrice esecutiva di una nuova serie drammatica, il cui titolo è Pretty Ugly, in fase di sviluppo presso Hulu. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Pretty Ugly, cosa sappiamo sulla nuova serie con Hilary Duff: trama e cast
Hilary Duff sarà la protagonista di Pretty Ugly, nuova serie drammatica in sviluppo su Hulu, tratta dall’omonimo romanzo di Kirker Butler, che ne curerà anche la sceneggiatura. Duff interpreterà Miranda Miller, madre ossessionata dall’idea di trasformare la figlia di 10 anni, Bailey, nella reginetta di bellezza perfetta, nonostante la bambina sia esausta e riluttante. Miranda, ex reginetta di bellezza e incinta di sette mesi, pianifica già la carriera futura della figlia. Nel frattempo, il marito Ray ha messo incinta la nipote diciottenne di una paziente, mentre la madre di Miranda, Joan, sta progettando un omicidio con Jesus. Lo slogan della serie recita: "È tutto piuttosto brutto". Per quanto riguarda il cast, non sappiamo ancora quali saranno gli altri attori che prenderanno parte a questo progetto. Noi, ovviamente, non appena ne sapremo di più, vi aggiorneremo.
Duff è nota per Lizzie McGuire, film e serie, e per film come Una scatenata dozzina, A Cinderella Story e Agente Cody Banks. Recentemente ha recitato in Younger e prodotto/interpretato in How I Met Your Father. Butler, candidato agli Emmy, ha lavorato a Only Murders in the Building, Family Guy e altri show.
Lizzie McGuire, dove vedere in streaming l’amatissima serie con Hilary Duff
Come vi dicevamo, Lizzie McGuire è una serie televisiva americana trasmessa su Disney Channel dal 2001 al 2004, che ha lanciato Hilary Duff. Racconta le avventure quotidiane di Lizzie, una ragazza di 13 anni alle prese tra scuola, amicizie e famiglia. Ha riscosso grande successo internazionale, diventando un punto di riferimento per il pubblico giovane. Il franchise include libri, giochi, videogiochi e il film Lizzie McGuire – Da liceale a popstar (2003). La serie si è conclusa dopo 65 episodi, seguendo la consueta regola Disney, e sebbene siano stati previsti reboot e seguiti, l’unico progetto di rilancio con Lizzie adulta è stato cancellato (purtroppo) nel 2020 per divergenze creative.
Potrete vedere questa serie in streaming sulla piattaforma Disney+. Un tuffo nel passato che, sicuramente, vi farà venire nostalgia dei vecchi tempi.
