Pretty Princess 3, il terzo film con Anne Hathaway conquista il ‘sì’ più importante: i fan lo attendevano da anni Il terzo capitolo della saga ottiene il parere decisivo di Meg Cabot, mentre il progetto Disney accelera tra conferme, entusiasmo e ritorni attesi sul set.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Sono passati oltre vent’anni dal debutto cinematografico di Mia Thermopolis, interpretata da Anne Hathaway, e la magia di Pretty Princess sembra non voler tramontare. Il terzo capitolo del franchise Disney è ufficialmente in lavorazione e, tra i pochi ad aver già sbirciato la sceneggiatura, c’è proprio chi la storia la conosce meglio di chiunque altro, ovvero, Meg Cabot. L’autrice del romanzo ne è entusiasta, al punto da non riuscire a trattenere l’eccitazione. Qualcosa nella nuova versione del copione ha convinto anche la fonte più esigente e difficile da accontentare. E le aspettative, inutile dirlo, sono già alle stelle, e i fan lo sanno bene. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Pretty Princess 3, Meg Cabot non ha alcun dubbio sulla sceneggiatura: "È fantastica"

Si torna a parlare con insistenza del ritorno di Pretty Princess, uno dei titoli più amati nati dalla serie di romanzi di Meg Cabot e diventato film Disney nel 2001 con Anne Hathaway protagonista. A distanza di 25 anni dall’uscita del primo capitolo e dopo il sequel del 2004, è in sviluppo un terzo film che dovrebbe riportare Mia Thermopolis a Genovia, questa volta nel ruolo di regina. Meg Cabot ha dichiarato di aver letto la sceneggiatura del nuovo film e, parlando a The Hollywood Reporter, ha detto: "Ho difficoltà a tenere la bocca chiusa. Ho letto una sceneggiatura ed era fantastica. Ho detto loro di non mandarmene altre, perché mi piaceva tantissimo. Non gli piace quando si rivela in anticipo cosa succederà. Quindi ho pensato: Meglio che non mi mandino più sceneggiature!". Ha inoltre sottolineato: "Se ne parla da molto tempo. Ci sono state molte sceneggiature e credo che quella che ho letto di recente sia la mia preferita. Incrocio le dita affinché scelgano questa, ma è un’idea davvero divertente e la sostengo al 100%. Alcuni elementi tratti dai libri sono stati inclusi in quest’ultima sceneggiatura".

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Alla regia del progetto ci sarà Adele Lim, mentre Debra Martin Chase tornerà nel ruolo di produttrice. La saga letteraria conta oggi dodici romanzi e comprende anche la recente graphic novel The Princess Diaries: The Graphic Novel, alla cui adattazione Meg Cabot ha lavorato direttamente.

Pretty Princess e Principe Azzurro Cercasi: di cosa parlano i primi due capitoli della saga

Il primo capitolo della saga, Pretty Princess, risale al 2001 ed è diretto da Garry Marshall. Mia Thermopolis è una normale adolescente di San Francisco che scopre improvvisamente di essere l’erede al trono di Genovia. La nonna, la regina Clarisse, la introduce alla vita di corte e la prepara a diventare principessa, imponendole regole rigide e lezioni di etichetta. Sconvolta dal cambiamento, Mia fatica ad adattarsi senza rinunciare alla sua vita e ai suoi affetti. La situazione peggiora quando la sua identità reale viene resa pubblica da alcune foto compromettenti.

Nel sequel del 2004, Mia diventa principessa di Genovia e si prepara a salire al trono, ma scopre che per essere incoronata deve prima sposarsi. Con l’aiuto della nonna inizia, quindi, a conoscere diversi pretendenti, mentre si avvicina a un possibile fidanzamento ufficiale. Nel frattempo, un complotto del visconte Mabrey coinvolge il nipote Nicholas per sottrarle il trono, mentre in parlamento si cerca di cambiare la legge sul matrimonio reale. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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