Pretty Princess 3, doccia fredda per i fan: Julie Andrews non sarà nel terzo capitolo. Ecco il motivo L'attrice non ha dubbi: non sarà in Pretty Princess 3. Andrews conferma il suo addio alla saga e il mancato ritorno nei panni della regina Clarisse.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Julie Andrews ha deciso, e ha lasciato a tutti un boccone amaro da mandare giù. La leggendaria interprete della regina Clarisse Renaldi ha infatti fatto chiarezza sul suo futuro all’interno della saga di Pretty Princess, rilasciando dichiarazioni che difficilmente lasceranno indifferenti i tanti fan cresciuti con il film. In diverse interviste fatte negli ultimi giorni, l’attrice ha toccato il tema del tanto atteso terzo capitolo, al fianco della storica co-protagonista Anne Hathaway, senza però nascondere alcune riserve sulla direzione che la storia starebbe prendendo. Di seguito, tutti i dettagli.

Pretty Princess 3, Julie Andrews non ci sarà: le sue parole

Julie Andrews ha confermato che non tornerà nel terzo capitolo di Pretty Princess nei panni della regina Clarisse Renaldi, accanto ad Anne Hathaway. L’attrice ha spiegato di aver scelto di non partecipare al nuovo film, anche se non è stato semplice rifiutare la proposta. A Today.com, Andrews ha dichiarato: "Non ci sarò", spiegando che la storia dovrebbe concentrarsi sulla principessa Mia: "È la sua storia. Non è la mia." In un’intervista a InStyle, l’attrice ha raccontato di aver "rifiutato" di partecipare al nuovo film e ha aggiunto: "Penso di essere davvero in pensione, questa è la descrizione migliore." Andrews ha spiegato che il team creativo le aveva chiesto per tutto l’anno precedente se fosse interessata a tornare, ma alla fine ha preferito lasciare spazio alla nuova generazione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La decisione era in parte prevedibile: già nel 2022 Andrews aveva espresso dubbi sulla possibilità di tornare nella saga, dichiarando: "Penso che sappiamo tutti che probabilmente non sarà possibile", sottolineando gli anni trascorsi dai primi film e l’età ormai maggiore sia sua sia di Anne Hathaway.

Gli aggiornamenti di Anne Hathaway su Pretty Princess 3

Nei giorni scorsi, Hathaway ha aggiornato i fan sul possibile terzo capitolo della saga, spiegando che il progetto sta prendendo una nuova direzione e che la sceneggiatura è stata in parte riscritta da zero. Nonostante il cambiamento, resta fiduciosa: "Sta andando verso la direzione giusta" e "siamo tutti molto fiduciosi che questa sarà quella giusta". Inoltre, per i 25 anni dall’uscita di Pretty Princess, la star ha celebrato sui social il film che nel 2001 l’ha resa famosa nei panni di Mia Thermopolis, adolescente che scopre di essere l’erede al trono di Genovia.

Per l’anniversario, Hathaway ha ricordato il regista condividendo un video dietro le quinte e scrivendo: "A 25 anni di distanza, rimane una delle cose più magiche che mi siano mai capitate! Grazie a tutti per aver amato Pretty Princess tanto quanto me: sarò per sempre grata alla mia famiglia di Pretty Princess. TI voglio bene Garry, mi manchi ogni giorno".

Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche