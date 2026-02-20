Brendan Fraser è Eisenhower nel nuovo film sullo sbarco in Normandia (ed è spietato) Brendan Fraser e Andrew Scott protagonisti di una delle pellicole a più alta tensione dell'anno: Pressure

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Focus Features ha rilasciato il trailer di Pressure, il nuovo film diretto da Anthony Maras con protagonisti Brendan Fraser e Andrew Scott. Il progetto, targato Working Title e Studiocanal, vedrà la luce nei cinema statunitensi il 29 maggio. La sceneggiatura è firmata da David Haig insieme allo stesso Maras e porta sullo schermo un conto alla rovescia serrato: le 72 ore che precedono il D-Day, lo sbarco in Normandia durante la seconda guerra mondiale. L’operazione – nota come Operation Overlord e definita la più grande e rischiosa invasione via mare della storia – coinvolse 300.000 uomini, ma si scontrò anche con un elemento imprevedibile e potenzialmente fatale: il maltempo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Under Pressure

Il film nasce dall’opera teatrale di Haig, molto apprezzata dalla critica, e si concentra sulle pressioni personali e militari che gravano sul capitano e meteorologo James Stagg, interpretato da Andrew Scott. Il cuore del conflitto, come suggerisce anche il trailer, è lo scontro tra previsioni discordanti e una decisione che non ammette errori: scegliere il momento in cui l’invasione può partire o rinviarla, con conseguenze enormi in entrambi i casi. In Pressure, Stagg e il generale Dwight D. Eisenhower (Brendan Fraser) si trovano costretti a valutare finestre di tempo sempre più strette e a gestire tensioni tra gruppi che leggono il meteo in modo diverso, mentre due tempeste aggressive previste all’orizzonte cambiano continuamente il quadro.

Un cast di livello

Accanto a Fraser e Scott, nel cast ci sono anche Chris Messina e Damian Lewis. Nel trailer, Messina è tra quelli che prospettano uno scenario "calmo e soleggiato" per l’operazione, ma Stagg si oppone con forza e ribadisce, in uno dei passaggi chiave: "Le tempeste di cui parlo sono reali, e la furia della natura è reale". Pressure è prodotto da Tim Bevan, Eric Fellner, Cass Marks e Lucas Webb, con Anna Marsh, Ron Halpern, Joe Naftalin, Anthony Maras, Angela Moneke e Sheeraz Shah tra i produttori esecutivi. Focus Features ha acquisito i diritti USA del drama-thriller all’AFM: l’accordo è stato chiuso per Studiocanal da Anne Cherel e Sophie Leuthreau e per Focus Features da Howard Meyers e Marin Babb, studio che in passato ha già ottenuto risultati importanti con Working Title anche grazie a un altro titolo bellico molto noto e apprezzato, ovvero L’ora più buia. Il film arriverà nel nostro Paese con 01 Distribution, ma non è ancora chiaro quando.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

Guida TV

Marte Sky Documentaries 11:30

Marte Sky Documentaries 12:25

Marte Sky Documentaries 22:50

Marte Sky Documentaries 23:45

Marte Sky Documentaries 16:55

Marte Sky Documentaries 17:50

Potrebbe interessarti anche