Ivan Zazzaroni lascia Pressing. Il giudice di Ballando con le Stelle, infatti, non potrà più prendere parte allo storico talk show calcistico a causa dell’incompatibilità dei suoi impegni proprio nello show di Milly Carlucci. Zazzaroni era uno degli ospiti ricorrenti più presenti di Pressing, che andrà incontro a una piccola ‘rivoluzione’ anche con l’addio di Raffaele Auriemma e Walter De Maggio. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Pressing, Ivan Zazzaroni lascia: la situazione

Se da un lato Massimo Callegari e Monica Bertini sono confermatissimi alla conduzione di Pressing per la quinta edizione consecutiva, dall’altro lo storico talk show a tema calcistico vedrà molte novità nel parterre degli ospiti. Si parte da un addio pesante, vale a dire quello di Ivan Zazzaroni. Il giudice di Ballando con le Stelle non parteciperà più al programma proprio a causa dei suoi impegni in contemporanea al tavolo della giuria di Milly Carlucci (che ha appena annunciato Martina Colombari tra i concorrenti). Tra gli opinionisti fissi dal 2021, il direttore de Il Corriere dello Sport saluterà così Pressing dopo ben quattro edizioni.

Zazzaroni, tuttavia, non è l’unico arrivato ai saluti. Anche Raffaele Auriemma e Water De Maggio, infatti, non sarebbero più previsti tra gli ospiti ricorrenti di Pressing 2025-26. Dal programma sparirebbero così i giornalisti napoletani: una scelta a dir poco curiosa per una big, soprattutto considerando lo Scudetto centrato dal Napoli lo scorso anno sotto la guida di Antonio Conte.

Chi arriva al posto di Zazzaroni: la novità

A contrario di Ivan Zazzaroni – costretto a lasciare Pressing per proseguire la sua avventura a Ballando con le Stelle, di cui è giudice da ben diciotto anni – tra gli opinionisti sarebbero confermati Fabrizio Biasin, Riccardo Trevisani e Sandro Sabatini. La new entry dello show che potrebbe prendere il posto di Zazzaroni è invece Emanuele Viviano, ex portiere di Brescia, Fiorentina, Sampdoria tra le altre che vanta anche alcune presenza con la Nazionale italiana. Viviano non è nuovo al mondo dell’intrattenimento sportivo ed è anzi molto attivo sia sui social che sul canale Twitch TvPlay a tema calcistico.

