Presley Gerber, nuovi dettagli sulla morte del figlio di Cindy Crawford: le ultime ore in riabilitazione. Cos'hanno trovato gli agenti
La morte del giovane modello resta avvolta da interrogativi: il 27enne era arrivato poco prima nella struttura di riabilitazione e ora gli investigatori indagano
Sono ore di dolore e interrogativi per la famiglia di Presley Gerber. Il figlio di Cindy Crawford e Rande Gerber è morto a 27 anni mentre si trovava in una struttura di riabilitazione in California, dove era arrivato soltanto poche ore prima. La polizia di Santa Monica ha avviato un’indagine e sta indagando. L’esame autoptico è stato effettuato, ma per conoscere la causa della morte serviranno ulteriori analisi. Per ora, restano molti aspetti da chiarire. Di seguito, i dettagli.
Presley Gerber, nuovi dettagli sulla morte: si indaga su una possibile overdose
La morte di Presley Gerber, 27 anni, è ancora al centro delle indagini delle autorità californiane. Il figlio di Cindy Crawford e Rande Gerber è stato trovato senza vita il 20 settembre 2026 all’interno di una struttura dove era entrato da poche ore per affrontare problemi legati alle dipendenze e alla salute mentale. Secondo quanto riferito dal Los Angeles Times, la polizia di Santa Monica è intervenuta dopo due segnalazioni, una relativa a un arresto cardiaco e un’altra a una possibile overdose. Gli investigatori stanno considerando proprio quest’ultima ipotesi, mentre non sono emersi elementi che facciano pensare a un omicidio. L’autopsia è stata effettuata, ma il medico legale non ha ancora stabilito la causa del decesso: saranno necessari ulteriori esami e potrebbero volerci diversi mesi prima di ottenere una risposta definitiva. Nel frattempo, la famiglia ha chiesto di rispettare la propria privacy.
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Gerber aveva raccontato pubblicamente le proprie difficoltà legate alla salute mentale e all’uso di sostanze. In passato Presley aveva inoltre affrontato conseguenze giudiziarie per una guida in stato di ebbrezza e aveva successivamente condiviso sui social le proprie esperienze con farmaci e attacchi di panico, ricevendo il sostegno pubblico della madre e della sorella.
Presley Gerber, il dolore della famiglia
La morte di Presley Gerber ha gettato la famiglia nello "totale stato di shock". Secondo fonti vicine ai genitori Cindy Crawford e Rande Gerber, citate da People, entrambi sono sempre rimasti accanto al figlio, sostenendolo durante gli anni segnati da difficoltà personali. "Cindy e Rande non avrebbero potuto essere più vicini a Presley. Sono sempre stati al suo fianco e hanno fatto tutto il possibile per aiutarlo". Presley negli ultimi anni aveva scelto di parlare pubblicamente della propria esperienza con la salute mentale e le dipendenze. Attraverso Mental Health Mondays e alcuni interventi pubblici aveva cercato di favorire un dialogo più aperto su questi temi. Durante un evento a Malibu, lo scorso giugno, aveva dichiarato: "Mi sono sentito più libero quando sono stato finalmente sincero con me stesso".
Anche la sorella Kaia aveva raccontato il percorso del fratello, definendolo un "maestro" per la sua capacità di mostrarsi vulnerabile. "Quando succede una cosa del genere in una famiglia, in qualche modo mette tutti sullo stesso piano", aveva spiegato. La famiglia ha chiesto riservatezza: "La famiglia chiede riservatezza durante questo momento molto difficile e doloroso".
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