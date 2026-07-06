Botte e urla tra manager ai palinsesti Rai, “pace fatta grazie a Caterina Balivo”: il retroscena Stando ad alcune indiscrezioni la tensione sarebbe scoppiata dopo l’esibizione di Gianna Nannini, poi la foto ricordo e la riconciliazione

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Giallo alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai per la stagione 2026/27, tenutasi lo scorso 3 luglio. In quel di Ancona, infatti, si sarebbe addirittura sfiorata la rissa; stando ad alcune indiscrezioni, due manager della tv di Stato sarebbero quasi arrivate alle mani in seguito ad alcune tensioni durante l’esibizione di Gianna Nannini. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Presentazione palinsesti Rai 2026/27: la rissa

La presentazione dei nuovi palinsesti Rai, tradizionale appuntamento che ogni anno richiama dirigenti, conduttori e protagonisti del piccolo schermo, si è conclusa con un episodio che rischia di fare discutere. A tenere banco, infatti, non sono soltanto le novità della prossima stagione televisiva, ma anche un’accesa lite che, secondo diverse ricostruzioni, sarebbe degenerato in una vera e propria rissa. L’episodio sarebbe avvenuto al termine del concerto di Gianna Nannini al Teatro delle Muse di Ancona, esibizione che ha chiuso ufficialmente la due giorni dedicata ai palinsesti Rai. Le prime indiscrezioni sono state riportate da Il Resto del Carlino; in un primo momento si parlava genericamente di due spettatrici che avrebbero iniziato a discutere animatamente durante l’esibizione della cantante. La tensione sarebbe rapidamente salita di tono: "In fondo alla platea, due donne hanno iniziato a urlarsi contro, coperte a stento dalla voce della rocker. Accompagnate fuori dal personale di sala, nel foyer sono passate dalle parole ai fatti, senza esclusione di colpi. Poi l’uscita di scena più teatrale della serata, dritte attraverso le porte di emergenza, sotto gli occhi esterrefatti del pubblico".

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La riconciliazione grazie a Caterina Balivo e il giallo

Stando a quanto riportato, però, la pace sarebbe stata fatta ‘grazie’ a una foto con Caterina Balivo. "A suggellarla, una foto ricordo insieme a Caterina Balivo" si legge. Ad alimentare la curiosità è stato il commento della stessa Caterina Balivo, intervenuta sotto un post pubblicato sui social da CinguetteRai. La conduttrice non ha confermato né smentito quanto accaduto, limitandosi a scrivere: "Ma che bella questa foto". Nelle ore successive, però, è emersa una versione differente della vicenda. Il giornalista Giuseppe Candela e il portale Dagospia hanno infatti precisato che le protagoniste dello scontro non sarebbero state semplici spettatrici, bensì due manager televisive presenti all’evento. Il diverbio sarebbe sfociato in una vera zuffa dopo l’intervento degli addetti alla sicurezza, che avevano già accompagnato le due donne fuori dalla sala: "Due manager tv (e non due spettatrici come erroneamente riportato da alcuni giornali) sono venute alle mani durante il concerto di Gianna Nannini ad Ancona, evento che ha chiuso la presentazione dei palinsesti Rai – accompagnate fuori dal personale di sala, nel foyer le due se le sono date di santa ragione sotto lo sguardo attonito del pubblico – chi sono le manesche manager? Cosa le ha mandate fuori di testa?".

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