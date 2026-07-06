Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Botte e urla tra manager ai palinsesti Rai, “pace fatta grazie a Caterina Balivo”: il retroscena

Stando ad alcune indiscrezioni la tensione sarebbe scoppiata dopo l’esibizione di Gianna Nannini, poi la foto ricordo e la riconciliazione

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Giallo alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai per la stagione 2026/27, tenutasi lo scorso 3 luglio. In quel di Ancona, infatti, si sarebbe addirittura sfiorata la rissa; stando ad alcune indiscrezioni, due manager della tv di Stato sarebbero quasi arrivate alle mani in seguito ad alcune tensioni durante l’esibizione di Gianna Nannini. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Presentazione palinsesti Rai 2026/27: la rissa

La presentazione dei nuovi palinsesti Rai, tradizionale appuntamento che ogni anno richiama dirigenti, conduttori e protagonisti del piccolo schermo, si è conclusa con un episodio che rischia di fare discutere. A tenere banco, infatti, non sono soltanto le novità della prossima stagione televisiva, ma anche un’accesa lite che, secondo diverse ricostruzioni, sarebbe degenerato in una vera e propria rissa. L’episodio sarebbe avvenuto al termine del concerto di Gianna Nannini al Teatro delle Muse di Ancona, esibizione che ha chiuso ufficialmente la due giorni dedicata ai palinsesti Rai. Le prime indiscrezioni sono state riportate da Il Resto del Carlino; in un primo momento si parlava genericamente di due spettatrici che avrebbero iniziato a discutere animatamente durante l’esibizione della cantante. La tensione sarebbe rapidamente salita di tono: "In fondo alla platea, due donne hanno iniziato a urlarsi contro, coperte a stento dalla voce della rocker. Accompagnate fuori dal personale di sala, nel foyer sono passate dalle parole ai fatti, senza esclusione di colpi. Poi l’uscita di scena più teatrale della serata, dritte attraverso le porte di emergenza, sotto gli occhi esterrefatti del pubblico".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La riconciliazione grazie a Caterina Balivo e il giallo

Stando a quanto riportato, però, la pace sarebbe stata fatta ‘grazie’ a una foto con Caterina Balivo. "A suggellarla, una foto ricordo insieme a Caterina Balivo" si legge. Ad alimentare la curiosità è stato il commento della stessa Caterina Balivo, intervenuta sotto un post pubblicato sui social da CinguetteRai. La conduttrice non ha confermato né smentito quanto accaduto, limitandosi a scrivere: "Ma che bella questa foto". Nelle ore successive, però, è emersa una versione differente della vicenda. Il giornalista Giuseppe Candela e il portale Dagospia hanno infatti precisato che le protagoniste dello scontro non sarebbero state semplici spettatrici, bensì due manager televisive presenti all’evento. Il diverbio sarebbe sfociato in una vera zuffa dopo l’intervento degli addetti alla sicurezza, che avevano già accompagnato le due donne fuori dalla sala: "Due manager tv (e non due spettatrici come erroneamente riportato da alcuni giornali) sono venute alle mani durante il concerto di Gianna Nannini ad Ancona, evento che ha chiuso la presentazione dei palinsesti Rai – accompagnate fuori dal personale di sala, nel foyer le due se le sono date di santa ragione sotto lo sguardo attonito del pubblico – chi sono le manesche manager? Cosa le ha mandate fuori di testa?".

Potrebbe interessarti anche

Caterina Balivo ed Eleonora Daniele

La Rai che verrà, i palinsesti tra ritorni e novità: Balivo e Clerici in prima linea nel daytime, riappare Elettra Lamborghini

Mentre si avvicina la presentazione ufficiale dei palinsesti 2026-2027, emergono sem...
Andrea Delogu e Caterina Balivo

La Rai ci ripensa, Andrea Delogu (con Mara Venier) rimpiazza Caterina Balivo: la nuova programmazione estiva del daytime  

All'ultimo minuto cambia l'organizzazione del primo pomeriggio estivo su Rai 1. Nien...
Caterina Balivo - La volta buona

La Volta Buona, salta la puntata in diretta di oggi 19 giugno: la decisione di Caterina Balivo

Oggi 19 giugno 2026 La volta buona non sarà trasmesso in diretta su Rai 1: spazio a ...
Francesca Fagnani

"Conferma Belve non è certa", Francesca Fagnani a rischio: la Rai la elogia ma dietro le quinte c'è maretta

Il programma di Rai 2 è uno dei punti forza, elogiato anche durante la presentazione...
palinsesto rai cambiamento

La Rai cancella Mara Venier e Andrea Delogu, senza Balivo il daytime è un disastro: cosa va in onda dal 2 luglio

Dopo lo stop del programma di Caterina Balivo, c'è stato un nuovo cambiamento nel pa...
Caterina Balivo

Caterina Balivo gela gli ospiti in diretta a La Volta Buona: "Ma che ne sai se sono occupata? Io sono libera"

A La volta buona Ciacci si è raccontato senza filtri, tra salute e cambiamenti, ment...
Palinsesti Rai Estate

Palinsesti Rai Estate, la lista dei delusi: chi sono i big rimasti senza programma (una è famosissima)

Palinsesti Rai Estate e i nomi assenti dalla lista dei programmi previsti per giugno...
La volta buona

La volta buona, salta la diretta di oggi 1 giugno: la decisione di Caterina Balivo

Il programma simbolo del daytime pomeridiano di Rai 1 lascerà spazio alla prima di d...
La Rai che verrà

La Rai che verrà: Matano erede di Pippo Baudo (senza Domenica In), Mara Venier beffa tutti, Balivo perde la promozione

Continuano i rumors sui palinsesti autunnali, con nuovi stravolgimenti e smentite de...

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe

Estate in quota

Sentieri panoramici, percorsi bike, spa e attività per famiglie

LEGGI

Personaggi

syria chi è

Syria
Milo Infante

Milo Infante
Carmelo Abbate

Carmelo Abbate
Emiliano Fiasco

Emiliano Fiasco

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963