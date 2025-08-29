PresaDiretta, Riccardo Iacona riparte dal Covid e dall’America di Trump. Le anticipazioni della prima puntata Nella prima puntata della stagione, in onda il 31 agosto su Rai 3, si approfondirà il ruolo degli evangelisti americani nell'ascesa del tycoon alla Casa Bianca. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

RaiPlay

CONDIVIDI

Con la fine dell’estate alle porte, Rai 3 riaccende i riflettori sull’informazione di qualità, aprendo la stagione con una delle sue trasmissioni di punta: PresaDiretta. Riccardo Iacona guiderà ancora il pubblico in un viaggio tra attualità e grandi temi internazionali, proponendo otto nuove puntate in onda ogni domenica alle 20.30, a partire dal 31 agosto. La prima puntata sarà dedicata a un approfondimento sull’America di Trump, e sugli evangelisti che hanno contribuito al suo ritorno al potere. E Aspettando PresaDiretta tornerà nei luoghi dell’emergenza Covid a 5 anni dalla pandemia. Vediamo qui sotto tutti i dettagli e le anticipazioni.

PresaDiretta, Riccardo Iacona torna con Trump e l’emergenza Covid

Quest’anno più che mai, PresaDiretta punta i riflettori sui nodi cruciali che segnano il nostro presente. Si spazierà dalle guerre in corso, che sconvolgono intere regioni del pianeta, alle emergenze ambientali che ci toccano da vicino. Fino alla trasformazione della sanità in Italia. Le inchieste firmate dalla squadra di Riccardo Iacona e Maria Cristina De Ritis daranno anche ampio spazio al tema delle migrazioni: PresaDiretta indagherà il traffico di esseri umani lungo le rotte verso l’Europa, mostrando le zone grigie e le storie di chi ogni giorno affronta pericoli in cerca di un futuro migliore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La prima puntata, in onda 31 agosto si aprirà con Aspettando PresaDiretta, una finestra di approfondimento che nella serata inaugurale tornerà su Bergamo e la Lombardia, epicentro della crisi Covid nel 2020, per esplorare a che punto è oggi la sanità pubblica italiana e quali siano i rischi reali di nuove pandemie. In studio, presenti anche opinionisti di rilievo come Walter Ricciardi.

L’inchiesta choc su Trump che apre la stagione di PresaDiretta

Il cuore della puntata di domenica 31 agosto sarà invece dedicato a una delle figure globali più controverse degli ultimi anni: Donald Trump. Il reportage "Trump, l’uomo di Dio" condurrà il pubblico in un viaggio negli States che lo hanno sostenuto e votato, con uno sguardo alle decine di milioni di elettori evangelici che rappresentano la vera base della nuova destra americana.

Iacona, tra chiese, scuole, università e organizzazioni culturali del profondo Sud, ricostruisce come i valori del fondamentalismo evangelico siano entrati di prepotenza nell’agenda politica USA, influenzando leggi su aborto, diritti civili, scuola pubblica e libertà di ricerca universitaria. L’inchiesta entrerà nei centri di potere della destra religiosa – dalla Patriot Church al Consiglio nazionale consultivo per la fede – svelando le alleanze tra movimenti cristiano-nazionalisti e Casa Bianca, dai Consigli sulle libertà religiose alle pressioni politiche contro gli atenei.

Sul finale, anche un inquietante parallelo: le posizioni della destra trumpiana attecchiscono anche nel dibattito italiano?

Quando e dove vedere la prima puntata di PresaDiretta

La prima puntata della nuova stagione di PresaDiretta, condotta da Riccardo Iacona, andrà in onda domenica 31 agosto in prima serata dalle 20.30 su Rai 3. L’episodio sarà inoltre disponibile alla visione sulla piattaforma streaming di RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche