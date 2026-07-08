5 curiosità su Prendiamoci una pausa: il film con Claudia Gerini nasconde un dettaglio davvero sorprendente Da una storia realmente vissuta dal regista al ritorno sul set di Marco Giallini e Claudia Gerini: ecco cinque curiosità sul film in streaming su NOW

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Prendiamoci una pausa è una commedia romantica corale che affronta con leggerezza, ma anche con profondità, il tema delle relazioni e delle crisi di coppia. Diretto da Christian Marazziti, il film, da stasera su Sky Cinema e Now TV, segue le vicende di personaggi appartenenti a generazioni diverse, tutti accomunati dalla necessità di fermarsi e capire cosa desiderano davvero dal proprio rapporto. Nel cast spiccano Marco Giallini, Claudia Gerini, Fabio Volo e Ilenia Pastorelli. Oltre alla trama, però, la pellicola nasconde alcuni retroscena davvero interessanti. Eccone cinque che forse non conoscevate.

5 curiosità su Prendiamoci una pausa: dalla storia vera al cast corale

La curiosità più sorprendente riguarda proprio l’origine del film. Christian Marazziti ha infatti raccontato che una delle storie principali nasce da un episodio realmente vissuto in prima persona. Il regista ha spiegato di aver attraversato un periodo in cui la propria compagna gli chiese una "pausa", iniziando nel frattempo a frequentare un suo caro amico. Da quell’esperienza personale è nata l’ispirazione per la relazione tra Fabrizio e Valeria, interpretati da Fabio Volo e Ilenia Pastorelli. Un’altra particolarità è la struttura narrativa. Pur raccontando tre coppie molto diverse tra loro, Prendiamoci una pausa non è stato concepito come un classico film a episodi. Marazziti ha lavorato a lungo sulla sceneggiatura per intrecciare le varie vicende in un unico racconto fluido, facendo sì che ogni storia si riflettesse nelle altre e offrisse un diverso punto di vista sul significato di una "pausa" sentimentale.

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Anche la scelta delle location non è casuale. Le riprese si sono svolte principalmente tra Roma e Tivoli, luoghi scelti non solo per esigenze narrative ma anche per il fascino dei loro paesaggi. Il regista ha più volte raccontato di essere particolarmente affascinato dai castelli e dai ponti della zona, elementi che, a suo avviso, contribuiscono a creare un’atmosfera romantica e quasi sospesa, perfettamente in linea con il tono del film.

Claudia Gerini e Marco Giallini tornano insieme sullo schermo

Per gli spettatori più attenti c’è anche un piacevole ritorno. Prendiamoci una pausa riporta infatti insieme Marco Giallini e Claudia Gerini, già apprezzati anni fa in Una famiglia perfetta. In questa occasione interpretano Walter e Fiorella, una coppia sposata da trent’anni che si trova improvvisamente costretta a mettere in discussione il proprio equilibrio dopo una notizia inattesa che coinvolge la figlia. La loro interpretazione rappresenta il cuore emotivo della pellicola.

L’ultima curiosità riguarda proprio il significato del titolo. Nel film la parola "pausa" assume sfumature differenti a seconda dei personaggi. Per qualcuno è un’occasione per salvare una relazione, per altri rappresenta un momento di crescita personale o addirittura una rottura inevitabile. L’obiettivo del regista era mostrare come ogni coppia viva questo momento in maniera diversa, senza offrire risposte assolute ma invitando il pubblico a riflettere sulle difficoltà dei rapporti moderni. Grazie a un cast ricco di volti noti e a una storia ispirata anche a esperienze reali, Prendiamoci una pausa propone una riflessione attuale sull’amore e sulle seconde possibilità, alternando ironia e momenti più intensi. Un film che riesce a raccontare con sincerità le fragilità delle relazioni contemporanee e che, proprio attraverso queste curiosità, svela un lato ancora più autentico della sua realizzazione. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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