RTL Power Hits Estate 2026, i Pinguini Tattici Nucleari trionfano (con polemica): il web protesta per Angelina Mango e Gaia Polemiche e grandi assenti all’Arena di Verona: i Pinguini Tattici Nucleari vincono il Power Hits Estate 2026 con “Sorry scusa lo siento”, ma sui social protestano i fan di Angelina Mango e Gaia

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L’estate 2026 ha finalmente il suo tormentone ufficiale. O, almeno, quello scelto dal pubblico di RTL 102.5 attraverso un meccanismo che tiene insieme le preferenze degli ascoltatori e i dati dell’airplay radiofonico. A conquistare il Power Hits Estate 2026 sono stati i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry scusa lo siento, proclamati vincitori nella serata di martedì 1° settembre all’Arena di Verona. Un risultato che, numeri alla mano, arriva dopo un’estate in copertina: il brano della band di Riccardo Zanotti è stato in vetta alla classifica settimanale di RTL 102.5 per sette delle tredici settimane di voto. Ma il verdetto non ha convinto tutti. Anzi, appena è arrivato l’annuncio, sui social si è acceso un dibattito piuttosto acceso su quale fosse davvero la canzone che più rappresentava l’estate 2026, con Angelina Mango e Gaia Gozzi tra le star più citate.

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RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, Pinguini Tattici Nucleari vincitori con "Sorry scusa lo siento": cosa è successo

La decima edizione del Power Hits Estate, andata in scena ieri sera, ha portato all’Arena di Verona una lunga carrellata di protagonisti della musica italiana. Quest’anno la manifestazione ha avuto una formula particolare: per la prima volta l’evento si è sviluppato su due appuntamenti, con il Grand Opening del 31 maggio al Centrale del Foro Italico di Roma e la finale del 1° settembre a Verona. A condurre la serata sono stati Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Giulia Laura Abbiati e Jessica Brugali, con lo show trasmesso in diretta su RTL 102.5, sul canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play; stavolta non è stata organizzata la diretta Tv su Tv8 per il mancato accordo tra gli organizzatori e l’emittente.

Il meccanismo del Power Hits Estate combina il voto del pubblico con i dati dell’airplay radiofonico rilevati da EarOne. Le votazioni si sono aperte il 31 maggio e si sono chiuse il 28 agosto: quando i cantanti sono saliti sul palco dell’Arena, dunque, il verdetto era già stato determinato. E i Pinguini partivano da una posizione decisamente favorevole. Sorry scusa lo siento aveva infatti conquistato la vetta della classifica settimanale di RTL 102.5 per sette settimane su tredici. Nella dodicesima settimana, invece, era stata Canto d’amore di Angelina Mango e Marco Mengoni a prendersi il primo posto.

Sul palco dell’Arena scaligera si sono alternati moltissimi dei nomi che hanno caratterizzato la stagione estiva musicale: Marco Mengoni, Angelina Mango, Madame, Gianni Morandi, Francesco Gabbani, Pinguini Tattici Nucleari, Elisa, Biagio Antonacci, Emma, Sayf, Anna, Ditonellapiaga, Gianna Nannini, Tonypitony, Levante, Marco Masini, Gaia, Ernia, Serena Brancale, The Kolors, Noemi, Samurai Jay, Fulminacci, Irama e Sal Da Vinci e altri ancora.

Una serata decisamente affollata e movimentata, nella quale non sono mancati momenti curiosi e qualche assenza pesante. Annalisa e Achille Lauro, presenti al Grand Opening di Roma, non hanno partecipato alla finale di Verona. Assenti anche Alfa, vincitore del Power Hits Estate 2025, Elettra Lamborghini, Ultimo, Baby K e Olly, quest’ultimo comunque premiato per il suo album Tutta vita. Tra le defezioni dell’ultima ora c’è stata quella di Alessandra Amoroso, costretta a rinunciare per l’influenza: avrebbe dovuto esibirsi insieme a Gianni Morandi. Assente anche Tommaso Paradiso, che non ha ancora recuperato completamente dopo un virus causato dal morso di un pappatacio.

Nel corso della serata si sono fatti notare diversi momenti. Marco Mengoni ha proposto un medley con Fuoco di paglia, Una canzone triste e Due vite, mentre Angelina Mango ha condiviso con lui il palco per Canto d’amore, uno dei duetti più iconici dell’estate 2026. Gaia ha portato Bossa nostra, Fred De Palma ha riproposto La testa gira, mentre Samurai Jay ha presentato Ossessione e Flamenco paranoia e Sal Da Vinci ha cantato"Rossetto e caffè", "Fuga d’amore", "Per sempre sì". I Pinguini, naturalmente, hanno sfoderato la loro hit Sorry scusa lo siento, venendo proclamati a fine serata vincitori del Power Hits Estate 2026.

La vittoria dei Pinguini divide il web: "Super scontata"

Il verdetto è figlio dei numeri eccezionali raccolti negli ultimi mesi dal brano della band bergamasca, ma questo non significa che sia stato accolto senza polemiche. Anzi, sui social sono arrivati molti commenti dubbiosi nei confronti della vittoria. Un’utente si chiede infatti: "Ma io mi domando e dico come fa ad essere la canzone dell’estate? Ne meritavano altre che è sta cosa qua?". Un altro spettatore è ancora più tranchant: "Che pena questa vincitrice". E ancora: "Solita solfa, che noia!! Dovevano vincere Mengoni e Angelina!!".

Qualcuno parla un po’ ingenerosamente di una "canzone mediocre", mentre un altro utente liquida il risultato con un eloquente "Vittoria super scontata. Tutto questo successo dei pinguini. Mai capito!!!".

Anche il modo in cui è stato annunciato il vincitore ha lasciato qualcuno perplesso, perché sul palco dell’Arena di Verona non ci sono state particolari celebrazioni, ma un semplice annuncio seguito dal ringraziamento di rito dei vincitori: "Contento per la canzone però che tristezza annuncio del vincitore privo di enfasi… niente canzone di sottofondo, niente coriandoli, boh sembra abbiano letto una cosa qualunque".

Non tutti, però, hanno digerito male il verdetto dei RTL 102.5 Power Hits Estate 2026. C’è anche chi ricorda il dato più importante della competizione: "primi in classifica 7 settimane su 13 direi vittoria meritata". E qualcuno è decisamente più entusiasta: "Hanno stra-meritato questo premio, mitici PTN". Un altro utente, davanti alle tante critiche apparse sul web, sceglie di rispondere con l’ironia: "Mentre tutti rosicano, io godo che abbiano vinto loro, se lo meritano". Tra questi due estremi si colloca anche chi non boccia affatto la canzone, ma avrebbe semplicemente scelto un altro vincitore: "Io sinceramente, nulla contro i Pinguini, non mi aspettavo vincessero ero più proiettata su Sayf, Samurai Jay o Angelina con Marco. Il brano è bello, ma hanno fatto pezzi decisamente più incisivi di questo".

Angelina Mango e Gaia, le "vere vincitrici" secondo i social: perché

Se i Pinguini Tattici Nucleari sono i vincitori ufficiali, sono emersi soprattutto due nomi nella "lista dei rimpianti" dei fan sui social: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d’amore e Gaia con Bossa nostra. Nel caso di Angelina e Mengoni, le reazioni sono particolarmente esplicite. "No sorry, scusa ma doveva vincere canto d’amore di Angelina Mango" è uno dei commenti che riassume meglio il sentimento di chi avrebbe voluto un altro vincitore. Un altro utente scrive semplicemente "Angelina Mango, la vera vincitrice", mentre c’è chi ha accolto il verdetto con rassegnazione: "Avevo previsto giorni fa la vittoria dei PTN. Peccato per ‘Canto d’amore’ che meritava". E persino tra chi dichiara di apprezzare i vincitori c’è chi avanza qualche dubbio: "Mi piacciono i pinguini ma doveva vincere ‘canto d’amore’".

Poi c’è Gaia, l’altro nome finito in tendenza su X durante l’evento. "Gaia è la vera Hit di quest’estate!!", scrive un’utente, mentre un’altra commentatrice è lapidaria e non si rassegna: "Gaia, hai vinto tu". Al netto del valore innegabile del pezzo dei Pinguini tattici nucleari, è vero anche che Bossa nostra è stata una delle sorprese dell’estate, diventandone per molti fan la colonna sonora. "La vera hit di quest’estate è Bossa Nostra perché Gaia è riuscita a portare tutta la cultura brasiliana nel nostro paese con una semplicità meravigliosa".

RTL Power Hits Estate 2026: tutti i premi della serata

Il Power Hits Estate 2026 non si è esaurito con il premio principale. Oltre al premio ai Pinguini Tattici Nucleari, durante la serata sono stati assegnati anche altri riconoscimenti.

Il Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – FIMI è stato assegnato a Samurai Jay per Ossessione. Il riconoscimento premia il singolo italiano più venduto nel periodo compreso tra il 29 maggio e il 27 agosto 2026, sulla base dei dati NIQ Italia.

è stato assegnato a per Ossessione. Il riconoscimento premia il singolo italiano più venduto nel periodo compreso tra il 29 maggio e il 27 agosto 2026, sulla base dei dati NIQ Italia. Il Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – PMI è andato ad Angelina Mango e Marco Mengoni per Canto d’amore, risultato il singolo indipendente più suonato dalle radio nel periodo compreso tra il 31 maggio e il 28 agosto.

è andato ad per Canto d’amore, risultato il singolo indipendente più suonato dalle radio nel periodo compreso tra il 31 maggio e il 28 agosto. Il Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – SIAE è stato conquistato da Sal Da Vinci con Rossetto e caffè, il brano più suonato negli eventi musicali in Italia tra il 1° giugno e il 28 agosto, considerando le produzioni pubblicate nel 2025 e nel 2026.

è stato conquistato da con Rossetto e caffè, il brano più suonato negli eventi musicali in Italia tra il 1° giugno e il 28 agosto, considerando le produzioni pubblicate nel 2025 e nel 2026. Infine, il RTL 102.5 Power Hits Top Album 2026 è stato assegnato a Olly per Tutta vita, riconosciuto come l’album più venduto nel periodo compreso tra il 29 agosto 2025 e il 27 agosto 2026.

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