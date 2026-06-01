Power Hits Estate 2026: standing ovation per Annalisa e Achille Lauro lascia a bocca aperta coi droni. Cosa è successo (e chi vince) Lo show sul Centrale del Foro Italico ha regalato emozioni e una carrellata di canzoni, tra ballad romantiche e pezzi cult. Ecco com'è andata e chi ha davvero brillato.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

RaiPlay/IPA

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Il campo centrale del Foro Italico si è trasformato in una gigantesca discoteca a cielo aperto, ieri sera, per la decima edizione dei Power Hits Estate di RTL 102.5. Tra fuochi d’artificio, show di droni e oltre quaranta artisti sul palco a 360 gradi, la serata del 31 maggio ha ufficialmente acceso la corsa al tormentone dell’estate 2026. Che sarà decretato il 1° settembre all’Arena di Verona. Mentre Achille Lauro e Annalisa si sono già guadagnati i favori del pubblico. Vediamo tutti i particolari.

Power Hits Estate 2026, la standing ovation per Annalisa

Il primo a rompere il ghiaccio ai Power Hits Estate di RTL 102.5 è stato Tommaso Paradiso, con il pezzo "I Romantici", accolta con entusiasmo da un Centrale già esaurito. Ma a scatenare davvero il pubblico, poco dopo, ci ha pensato Giorgia. Che si è esibita – da brividi la sua performance – sulle note di "Golpe", "Il mio giorno migliore" e "La cura per me". Poi è toccato ad Annalisa prendersi la scena. Elegantissima in un abito bianco e nero a pois, l’ex Amici ha chiesto a tutto il pubblico di alzarsi in piedi per ballare la sua "Canzone Estiva". In pochi secondi il Centrale si è trasformato in un’onda incontenibile, tra applausi a scena aperta e una standing ovation meritatissima.

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A ruota è stata la volta di Ditonellapiaga, che ha fomentato ancora di più i presenti con la sua versione esplosiva di "Che fastidio!". Ed è tornato anche Francesco Gabbani, vincitore della prima edizione del Power Hits nel 2017, stavolta con "Summer Funk".

In una sequela di nomi e voci di primissimo piano, il testimone è passato a Biagio Antonacci, scatenatissimo con "Non vivo più senza te", "You & Me" e "Sognami". Poi si è vista la regina dei festini bilaterali, Elettra Lamborghini, in look blu elettrico con la sua "Bam Bam Bambina". E ancora, J-Ax con "Hippy Ya Yo (Però Anche No)" in versione cowboy.

Dai The Kolors alle ballad romantiche

La serata è stata una vera e propria staffetta di generi. Si sono esibiti i Pinguini Tattici Nucleari sulle note dell’apprezzatissimo tormentone "Sorry, scusa, lo siento", seguiti dalle Bambole di Pezza (con "Porno") e dal trio Levante‑Serena Brancale‑Delia con "Al mio Paese", e una coreografia tutta al femminile decisamente esplosiva.

Emma ha poi firmato uno dei momenti più intensi con "Vacci piano" e "L’amore non mi basta", unica a congedarsi con un inchino formale al pubblico. Subito dopo, i The Kolors hanno fatto esplodere il Foro Italico grazie a "Rolling Stones", "Karma", "Tu con chi fai l’amore" e l’ormai classica "Italodisco".

Blanco ha invece riportato l’ago della bilancia sul filone romantico, con "Los Angeles", dopo aver riempito il palco di "vi amo" lanciati alle fan. E a lui ha fatto subito eco Fulminacci, con "Maledetto me". Mentre il pubblico è andato letteralmente in visibilio all’ingresso del vincitore di Sanremo 2026, Sal Da Vinci, carico come al solito per la performance di "Per sempre sì".

Achille Lauro e i droni: Roma scritta in cielo

Ma a prendersi definitivamente la scena, con il gran finale, è stato Achille Lauro. Che è entrato sul Centrale con un "Finalmente a casa, Roma!", e cantando sulle note di "Amor" è stato accompagnato da una flotta di droni a disegnare nel cielo prima il Colosseo, poi San Pietro, e infine la scritta "Roma".

In ogni caso, per sapere quale canzone diventerà ufficialmente il Power Hits Estate 2026 bisognerà aspettare ancora un po’. Il titolo di tormentone dell’estate sarà infatti assegnato solo il 1° settembre, durante la finalissima all’Arena di Verona. Fino ad allora, saranno radio e playlist a decretare, giorno dopo giorno, chi è davvero in vantaggio nella corsa alla hit delle hit.

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